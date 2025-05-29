Тарифи на природний газ у червні: скільки платитимуть українці

Українські постачальники газу оприлюднили ціни на червень 2025 року. Річні тарифи залишаються стабільними: компанія “Нафтогаз України”, яка обслуговує понад 98% побутових споживачів, зберігає вартість кубометра на рівні 7,96 грн. Ціни інших постачальників варіюються в межах від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ГазПравди.

Скільки коштує газ у червні

Річні тарифи:

Вартість одного кубометра природного газу для населення від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у червні залишиться незмінною — 7,96 грн. Цей тариф продовжує діяти для більшості споживачів, адже компанія забезпечує газом близько 98% побутових клієнтів, що становить понад 12 мільйонів українських родин.

Інші постачальники пропонують річні тарифи, які варіюються в межах від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Місячні тарифи на природний газ у червні варіюються від 8,46 до 25,00 грн за кубометр, що зумовлено коливаннями на ринку.

На ринку представлено дев’ять постачальників, п’ятеро з яких пропонують як річні, так і місячні цінові пропозиції.

Втім, основними для побутових споживачів залишаються саме річні тарифи. Постачальники не мають права в односторонньому порядку переводити клієнтів із річного плану на місячний.

Ціни на газ у червні 2025 року:

Річні базові тарифи (фіксовані з 1 травня 2025 по 30 квітня 2026) та комерційні місячні пропозиції (змінні щомісяця):

Енерджі Трейд Груп : річна — 7,799 грн/куб.м місячна — 9,977 грн/куб.м

: річна — 7,799 грн/куб.м місячна — 9,977 грн/куб.м ГК "Нафтогаз України" : річна — 7,96 грн/куб.м місячна — не пропонується

: річна — 7,96 грн/куб.м місячна — не пропонується Тернопільоблгаз збут : річна — 7,96 грн/куб.м місячна — не пропонується

: річна — 7,96 грн/куб.м місячна — не пропонується Прикарпат Енерго Трейд : річна — 7,98 грн/куб.м місячна — не пропонується

: річна — 7,98 грн/куб.м місячна — не пропонується Галнафтогаз / ОККО Контракт : річна — 7,99 грн/куб.м (діє до 31 серпня 2025) місячна — не пропонується

: річна — 7,99 грн/куб.м (діє до 31 серпня 2025) місячна — не пропонується Львівенергозбут : річна — 8,20 грн/куб.м місячна — 25,00 грн/куб.м

: річна — 8,20 грн/куб.м місячна — 25,00 грн/куб.м Київські енергетичні послуги (YASNO) : річна — 8,46 грн/куб.м місячна — 8,46 грн/куб.м

: річна — 8,46 грн/куб.м місячна — 8,46 грн/куб.м Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) : річна — 8,46 грн/куб.м місячна — 8,46 грн/куб.м

: річна — 8,46 грн/куб.м місячна — 8,46 грн/куб.м Ритейл Сервіс (СвітлоГаз): річна — 9,99 грн/куб.м місячна — 20,99 грн/куб.м

У червні 2025 року найнижчу річну ціну на газ пропонує компанія "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн за кубометр. Серед місячних тарифів найвигідніші пропозиції мають компанії "Київські енергетичні послуги" (YASNO) та "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO), які встановили ціну на рівні 8,46 грн за куб.

Найвищу річну ціну запропонувала компанія "Ритейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз") — 9,99 грн за кубометр. А найвищий місячний тариф у червні встановила компанія "Львівенергозбут" — 25,00 грн за кубометр.

Нагадаємо, у січні Кабмін скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.