Скільки коштує газ у липні: ціни від постачальників

Українські постачальники оприлюднили ціни на природний газ у липні. Базові річні тарифи залишилися без змін, тоді як місячна ринкова вартість зросла й перевищить 30 грн за кубометр.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ГазПравди.

Скільки коштує газ у липні

На ринку постачання природного газу для побутових споживачів наразі працює дев’ять компаній, п’ять із яких пропонують як річні, так і місячні (ринкові) тарифи. У липні ринкова ціна газу зросла і коливається від 8,46 до 30,55 грн за кубометр — це майже на 5 грн більше, ніж у червні.

Водночас базовими для споживачів залишаються річні тарифні пропозиції. Їхній діапазон — від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Більшість українських домогосподарств — понад 98%, або понад 12 мільйонів споживачів — обслуговуються Газопостачальною компанією "Нафтогаз України" за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Тому зростання місячних тарифів не вплине на рахунки переважної більшості споживачів, оскільки компанії не мають права автоматично переводити клієнтів з річного тарифу на місячний. Ціна 7,96 грн залишатиметься чинною щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Ціни на природний газ у липні 2025 року:

1. ТОВ "Енерджі Трейд Груп": річна ціна - 7,799 грн/куб; місячна ціна - 9,977 грн/куб.

річна ціна - 7,799 грн/куб; місячна ціна - 9,977 грн/куб. 2. ТОВ "ГК "Нафтогаз України": річна ціна - 7,96 грн/куб; місячна ціна - відсутня.

річна ціна - 7,96 грн/куб; місячна ціна - відсутня. 3. ТОВ "Тернопільоблгаз Збут": річна ціна - 7,96 грн/куб; місячна ціна: відсутня.

річна ціна - 7,96 грн/куб; місячна ціна: відсутня. 4. ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд": річна ціна - 7,98 грн/куб: місячна ціна - відсутня.

річна ціна - 7,98 грн/куб: місячна ціна - відсутня. 5. ТОВ "Галнафтогаз" (ПП "ОККО Контракт") – річна ціна - 7,99 грн/куб (діє до 31.08.2025); місячна ціна - відсутня.

– річна ціна - 7,99 грн/куб (діє до 31.08.2025); місячна ціна - відсутня. 6. ТОВ "Львівенергозбут": річна ціна - 8,20 грн/ку; місячна ціна - 30,55 грн/куб.

річна ціна - 8,20 грн/ку; місячна ціна - 30,55 грн/куб. 7. ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO): річна ціна - 8,46 грн/куб; місячна ціна - 8,46 грн/куб.

річна ціна - 8,46 грн/куб; місячна ціна - 8,46 грн/куб. 8. ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO): річна ціна: 8,46 грн/куб; місячна ціна - 8,46 грн/куб.

річна ціна: 8,46 грн/куб; місячна ціна - 8,46 грн/куб. 9. ТОВ "Ритейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз"): річна ціна - 9,99 грн/куб; місячна ціна - 24,99 грн/куб.

У липні 2025 року найнижчу річну ціну на газ пропонує ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн за кубометр, а найвищу — ТОВ "Ритейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз") з тарифом 9,99 грн.

Серед місячних (ринкових) тарифів найнижчу ціну — 8,46 грн за кубометр — встановили компанії YASNO ("Київські енергетичні послуги" та "Дніпровські енергетичні послуги"), тоді як найвища пропозиція належить ТОВ "Львівенергозбут" — 30,55 грн за кубометр.

Нагадаємо, у січні Кабмін скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.