ГБР запустило кампанию против взяточничества: в Консультативной миссии ЕС раскрыли детали сотрудничества

В сентябре Государственное бюро расследований при содействии Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине начало общенациональную информационную кампанию "Хабарництво має наслідки". Она должна привлечь внимание к последствиям коррупции и напомнить об ответственности как тех, кто получает взятки, так и тех, кто их предлагает.

Как пишет Dilo, ГБР сообщило о старте кампании 9 сентября, а 23 сентября КМЕС раскрыла детали сотрудничества с бюро, отметив, что новая кампания стала одним из практических результатов разработанной коммуникационной стратегии.

Ранее при поддержке миссии ГБР разработало коммуникационную стратегию, определившую ключевые аудитории, сообщения и приоритеты во взаимодействии с общественностью и медиа.

Советник по стратегическим коммуникациям КМЕС в Украине Марк Либерати пояснил, что работа с ГБР основывается на исследовании аудиторий, анализе данных и определении коммуникационных потребностей.

"Такой подход позволяет не ограничиваться отдельными инициативами, а выстраивать последовательную коммуникацию, которая способствует достижению более широких институциональных целей и отвечает приоритетам работы КМЕС", – отметил он.

Это уже вторая информационная кампания, организованная миссией в поддержку ГБР. Предыдущая – "Розслідуємо, щоб захистити кожного" – была направлена на ознакомление общественности с ролью и деятельностью бюро.

В сообщении отмечается, что результаты предыдущей кампании и исследования аудиторий были использованы для определения дальнейших направлений коммуникации. В частности, речь шла о необходимости более регулярно объяснять общественности деятельность ГБР.

По словам эксперта по стратегическим коммуникациям КМЕС в Украине Оксаны Ушаковой, коммуникационная стратегия должна быть практическим инструментом, который помогает учреждению определять, что именно нужно объяснять общественности, к каким аудиториям обращаться и как оценивать результаты коммуникации.

Новая кампания ГБР, по ее словам, демонстрирует применение такого подхода на практике: она учитывает результаты предыдущей работы и должна стать основой дальнейших решений на основе полученных данных.

КМЕС также сотрудничает с партнерами по сектору гражданской безопасности в сфере стратегических коммуникаций. Поддержка включает исследования аудиторий, определение коммуникационных потребностей, разработку стратегий, обучение и проведение информационных кампаний.

Кампанию запустили на фоне ряда коррупционных производств в отношении чиновников. Только за семь месяцев 2026 года ГБР направило в суд 387 обвинительных актов в отношении 530 человек за коррупционные уголовные правонарушения. Общая сумма выявленной предоставленной или полученной неправомерной выгоды по делам, расследованным бюро, превысила 31 млн грн. Среди обвиняемых – 284 работника правоохранительных и других государственных органов.

Среди резонансных эпизодов 2026 года – дело двух руководителей подразделения налоговой в Сумской области, которых ГБР подозревает в требовании 80 тыс. грн у предпринимателя за уменьшение штрафа с 2,5 млн до 70 тыс. грн.