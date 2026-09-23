ДБР запустило кампанію проти хабарництва: у Консультативній місії ЄС розкрили деталі співпраці

У вересні Державне бюро розслідувань за сприяння Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні розпочало загальнонаціональну інформаційну кампанію "Хабарництво має наслідки". Вона має привернути увагу до наслідків корупції та нагадати про відповідальність як тих, хто отримує хабарі, так і тих, хто їх пропонує.

Як пише Dilo, ДБР повідомило про старт кампанії 9 вересня, а 23 вересня КМЄС розкрила деталі співпраці з бюро, зазначивши, що нова кампанія стала одним із практичних результатів розробленої комунікаційної стратегії.

Раніше за підтримки місії ДБР розробило комунікаційну стратегію, яка визначила ключові аудиторії, повідомлення та пріоритети у взаємодії з громадськістю й медіа.

Радник зі стратегічних комунікацій КМЄС в Україні Марк Лібераті пояснив, що робота з ДБР ґрунтується на дослідженні аудиторій, аналізі даних та визначенні комунікаційних потреб.

"Такий підхід дозволяє не обмежуватися окремими ініціативами, а вибудовувати послідовну комунікацію, яка сприяє досягненню ширших інституційних цілей і відповідає пріоритетам роботи КМЄС", – зазначив він.

Це вже друга інформаційна кампанія, яку місія організувала на підтримку ДБР. Попередня – "Розслідуємо, щоб захистити кожного" – була спрямована на ознайомлення громадськості з роллю та діяльністю бюро.

У повідомленні зазначається, що результати попередньої кампанії та дослідження аудиторій використали для визначення подальших напрямів комунікації. Зокрема, йшлося про необхідність регулярніше пояснювати громадськості діяльність ДБР.

За словами експертки зі стратегічних комунікацій КМЄС в Україні Оксани Ушакової, комунікаційна стратегія має бути практичним інструментом, який допомагає установі визначати, що саме потрібно пояснювати громадськості, до яких аудиторій звертатися та як оцінювати результати комунікації.

Нова кампанія ДБР, за її словами, демонструє застосування такого підходу на практиці: вона враховує результати попередньої роботи та має стати основою для подальших рішень на основі отриманих даних.

КМЄС також співпрацює з партнерами у секторі цивільної безпеки у сфері стратегічних комунікацій. Підтримка охоплює дослідження аудиторій, визначення комунікаційних потреб, розробку стратегій, навчання та проведення інформаційних кампаній.

Кампанію запустили на тлі низки корупційних проваджень щодо посадовців. Лише за сім місяців 2026 року ДБР скерувало до суду 387 обвинувальних актів щодо 530 осіб за корупційні кримінальні правопорушення. Загальна сума виявленої наданої або одержаної неправомірної вигоди у справах, які розслідувало бюро, перевищила 31 млн грн. Серед обвинувачених – 284 працівники правоохоронних та інших державних органів.

Серед резонансних епізодів 2026 року – справа двох керівників підрозділу податкової на Сумщині, яких ДБР підозрює у вимаганні 80 тис. грн у підприємця за зменшення штрафу з 2,5 млн до 70 тис. грн.