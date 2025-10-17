Где в Украине самая высокая цена за гектар земли: какие области лидируют

Наибольшие площади продаются в Полтавской, Кировоградской и Одесской областях. В то же время, самая высокая цена за гектар – в западных регионах. В среднем по стране она составляет около 48–55 тыс. грн / га

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрий Макаренко, передает "Укринформ".

По его словам, рынок земель растет.

"Объем рынка имеет динамическую тенденцию и сейчас он растет. В первый год было продано около 100 тыс. га, в 2022 - около 90. Значительное оживление произошло в 2024 году, когда к рынку присоединились юридические лица - выросли и площади, и конкуренция, и цена", - отметил Макаренко.

По данным Госгеокадастра, больше всего гектаров земель продаются в Полтавской, Кировоградской и Одесской областях.

В то же время, самая высокая цена за гектар земли зафиксирована в западных регионах. В среднем по стране она составляет около 48–55 тыс. грн/га.

Какая стоимость земли в середине октября 2025 года

Средняя стоимость земли по Украине определяется Земельным кодексом .

Согласно данным " Опендатабота ", в середине октября самая высокая средняя цена на землю в Ивано-Франковской области (388 651 гривна за гектар).

На втором месте Киевская область (159 174 гривны за гектар).

Третья по стоимости земли Тернопольская область с ценой 141 752 гривны за гектар.

Самая дешевая земля сейчас в Запорожской области – 30 252 гривен за гектар. Несколько дороже гектар земли стоит в Днепропетровской (36 109 гривен) и Херсонской (36 215 гривны) областях.

Добавим, что капитализация рынка земли после доступа к нему украинских юридических лиц в течение 2024 года выросла на 340,7 млрд грн, что эквивалентно $8,2 млрд.