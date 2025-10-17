Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Де в Україні найвища ціна за гектар землі: які області лідирують

земля
Український ринок землі продовжує показувати стабільне зростання

Найбільші площі земель продаються у Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях. Водночас найвища ціна за гектар – у західних регіонах. У середньому по країні вона становить близько 48–55 тис. грн/га

Як пише Delo.ua,  про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко, передає  "Укрінформ".

За його словами, ринок земель наразі зростає.

"Обсяг ринку має динамічну тенденцію і зараз він зростає. У перший рік було продано близько 100 тис. га, у 2022-му – близько 90. Значне пожвавлення відбулося у 2024 році, коли до ринку долучилися юридичні особи — зросли і площі, і конкуренція, і ціна", — зауважив Макаренко.

За даними Держгеокадастру, найбільше гектарів земель продаються у Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях.

Водночас найвища ціна за гектар землі зафіксована у західних регіонах. У середньому по країні вона становить близько 48–55 тис. грн/га.

Яка вартість землі  у середині жовтня 2025 року

Середня вартість землі по Україні визначається Земельним кодексом.

Згідно даних "Опендатабот",  у середині жовтня найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (388 651 гривня за гектар).

На другому місці Київська область (159 174 гривні за гектар).

Третя за вартістю землі Тернопільська область з ціною 141 752 гривні за гектар.

Найдешевша земля наразі у Запорізькій області – 30 252 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Дніпропетровській (36 109 гривень) і Херсонській (36 215 гривні) областях.

Додамо, капіталізація ринку землі після доступу до нього українських юридичних осіб протягом 2024 року зросла на 340,7 млрд грн, що еквівалентно $8,2 млрд.

Автор:
Світлана Манько