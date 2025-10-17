Де в Україні найвища ціна за гектар землі: які області лідирують

Найбільші площі земель продаються у Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях. Водночас найвища ціна за гектар – у західних регіонах. У середньому по країні вона становить близько 48–55 тис. грн/га

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко, передає "Укрінформ".

За його словами, ринок земель наразі зростає.

"Обсяг ринку має динамічну тенденцію і зараз він зростає. У перший рік було продано близько 100 тис. га, у 2022-му – близько 90. Значне пожвавлення відбулося у 2024 році, коли до ринку долучилися юридичні особи — зросли і площі, і конкуренція, і ціна", — зауважив Макаренко.

За даними Держгеокадастру, найбільше гектарів земель продаються у Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях.

Водночас найвища ціна за гектар землі зафіксована у західних регіонах. У середньому по країні вона становить близько 48–55 тис. грн/га.

Яка вартість землі у середині жовтня 2025 року

Середня вартість землі по Україні визначається Земельним кодексом.

Згідно даних "Опендатабот", у середині жовтня найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (388 651 гривня за гектар).

На другому місці Київська область (159 174 гривні за гектар).

Третя за вартістю землі Тернопільська область з ціною 141 752 гривні за гектар.

Найдешевша земля наразі у Запорізькій області – 30 252 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Дніпропетровській (36 109 гривень) і Херсонській (36 215 гривні) областях.

Додамо, капіталізація ринку землі після доступу до нього українських юридичних осіб протягом 2024 року зросла на 340,7 млрд грн, що еквівалентно $8,2 млрд.