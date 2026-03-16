General Machines открывает второй завод в Черкассах: объемы производства возрастут втрое

Украинский производитель сельскохозяйственной техники General Machines готовится к открытию второго завода в Черкассах, в который инвестировали более 100 млн грн. Компания рассчитывает втрое увеличить объем производства, чтобы удовлетворить спрос на тяжелую дисковую борону, а также усилить позиции на внутреннем и европейском рынках.

Решение о запуске нового предприятия компания приняла на фоне почти полной загрузки первой производственной локации в Запорожье.

Специализация и мощности

Новое предприятие сосредоточено на выпуске техники хозяйств, использующих тракторы высокого тягового класса. В ассортимент войдут:

глубокорыхлители;

культиваторы;

тяжелые дисковые бороны.

Максимальная ширина захвата агрегатов составит 20 метров. Для серийного производства таких машин компания арендовала помещение с соответствующей грузоподъемностью кранового оборудования и большими площадями.

Финансовые показатели и инвестиции

Инвестиции в запуск черкасского завода превысили 100 млн грн. Денежные средства направлены на закупку современного оборудования. Модель долгосрочной аренды позволила производителю инвестировать ресурсы непосредственно в технологические процессы. Ожидается, что после выхода на полную мощность завод будет производить продукцию на сумму около 400 млн грн в год.

Экспортный потенциал

В настоящее время 20% продукции General Machines поставляется на рынки Европы. Новая площадка должна устранить дефицит мощностей, сдерживавший рост экспорта.

Дополнительным преимуществом для покупателей есть государственная программа "Сделано в Украине". Она предусматривает компенсацию 15% стоимости техники (без НДС) при локализации производства на уровне не менее 40%. По данным правительства, такие стимулирующие меры обеспечили 0,95 процентного пункта роста ВВП в 2025 году.

О General Machines

General Machines – это украинский производитель сельскохозяйственной техники и оборудования, базирующийся в Запорожье. Компания специализируется на выпуске надежных агрегатов, таких как культиваторы, лущильники, краны-манипуляторы и передние погрузчики. Продукция нацелена на обеспечение украинских аграриев современной техникой.

Согласно данным Youcontrol, конечным бенефициарным владельцем General Machines является Хасан Хасанов.

Напомним, Министерство экономики начало прием заявок на компенсацию стоимости украинской техники в 2026 году. Государство возмещает 25% от стоимости сельхозтехники и 15% от стоимости промышленного оборудования через уполномоченные банки.