General Machines відкриває другий завод у Черкасах: обсяги виробництва зростуть утричі

Український виробник сільськогосподарської техніки General Machines готується до відкриття другого заводу в Черкасах, в який інвестували понад 100 млн грн. Компанія розраховує утричі збільшити обсяги виробництва, щоб задовольнити попит на важку дискову борону, а також посилити позиції на внутрішньому та європейському ринках.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Рішення про запуск нового підприємства компанія ухвалила на тлі майже повного завантаження своєї першої виробничої локації у Запоріжжі.

Спеціалізація та потужності

Нове підприємство зосереджене на випуску техніки для господарств, що використовують трактори високого тягового класу. До асортименту увійдуть:

глибокорозпушувачі;

культиватори;

важкі дискові борони.

Максимальна ширина захвату агрегатів складатиме 20 метрів. Для серійного виробництва таких машин компанія орендувала приміщення з відповідною вантажопідйомністю кранового обладнання та великими площами.

Фінансові показники та інвестиції

Інвестиції в запуск черкаського заводу перевищили 100 млн грн. Кошти спрямовані на закупівлю сучасного обладнання. Модель довгострокової оренди дозволила виробнику інвестувати ресурси безпосередньо в технологічні процеси. Очікується, що після виходу на повну потужність завод виготовлятиме продукцію на суму близько 400 млн грн на рік.

Експортний потенціал

Наразі 20% продукції General Machines постачається на ринки Європи. Новий майданчик має усунути дефіцит потужностей, що стримував зростання експорту.

Додатковою перевагою для покупців є державна програма "Зроблено в Україні". Вона передбачає компенсацію 15% вартості техніки (без ПДВ) за умови локалізації виробництва на рівні не менше 40%. За даними уряду, такі заходи стимулювання забезпечили 0,95 відсоткового пункту зростання ВВП у 2025 році.

Про General Machines

General Machines — це український виробник сільськогосподарської техніки та обладнання, що базується в Запоріжжі. Компанія спеціалізується на випуску надійних агрегатів, таких як культиватори, лущильники, крани-маніпулятори та фронтальні навантажувачі. Продукція орієнтована на забезпечення українських аграріїв сучасною технікою.

Згідно із даними Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником General Machines є Хасан Хасанов.

Нагадаємо, Міністерство економіки розпочало приймання заявок на компенсацію вартості української техніки у 2026 році. Держава відшкодовує 25% вартості сільгосптехніки та 15% вартості промислового обладнання через уповноважені банки.