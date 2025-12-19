Генеральный директор Raiffeisen Bank объявил об отставке: что известно

Генеральный директор Raiffeisen Bank International Иоганн Штробль (RBI) объявил об отставке, передавая преемнику сложный вопрос выхода группы с российского рынка. Новым CEO с июля станет Майкл Хеллерер, бывший финансовый директор банка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Иоганн Штробль присоединился к Raiffeisen в 2007 году, стал членом правления в 2010-м, а генеральным директором – в 2017 году. При его руководстве акции банка выросли более чем на 60%, в то время как индекс Stoxx Europe 600 Banks вырос более чем на 90%.

За время пребывания Штробеля в должности RBI так и не смог найти покупателя для российских активов, который получил бы одновременное одобрение регуляторов в РФ и на Западе, хотя он даже посещал Россию, чтобы договориться о продаже банка.

В октябре RBI потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против соглашения, поскольку Россия стремится сохранить ключевой финансовый мост для обработки платежей из Европы.

В результате российская «дочка» банка накопила более 5 млрд евро нераспределенной прибыли, которая фактически заблокирована из-за контроля за движением капитала в РФ.

Штробль решил не продлевать свой мандат, который должен был закончиться в феврале 2027 года.

Новость отрицательно сказалась на котировках: 18 декабря акции Raiffeisen упали на 2,6%. Инвесторы, похоже, восприняли смену руководства как сигнал неопределенности по поводу дальнейшей стратегии банка.

Майкл Хеллерер работал финансовым директором Raiffeisen в 2020–2022 годах, а затем возглавлял Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien — крупнейшего акционера RBI.

Перед новым руководителем стоит сложная задача: определить дальнейшую судьбу российского бизнеса RBI в условиях санкций, регуляторных ограничений и растущего давления со стороны инвесторов и западных правительств.

Raiffeisen Bank выходит из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

Ранее агентство Reuters писало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала отделить его и передать акционерам . Однако потом стало известно, что эти планы отложили .

В сентябре 2024 года Raiffeisen Bank объявил о подписании соглашения с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов. по продаже своей белорусской дочерней компании "Приорбанк".

Также сообщалось, что арбитражный суд Калининградской области РФ заблокировал акции российского Raiffeisenbank по иску Rasperia Trading Limited, что усложнило выход австрийской группы Raiffeisen Bank International из России.