Генеральний директор Raiffeisen Bank оголосив про відставку: що відомо

Генеральний директор Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль (RBI) оголосив про відставку, передаючи наступнику складне питання виходу групи з російського ринку. Новим CEO з липня стане Майкл Хеллерер, колишній фінансовий директор банку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg

Йоганн Штробль приєднався до Raiffeisen у 2007 році, став членом правління у 2010-му, а генеральним директором — у 2017 році. За його керівництва акції банку зросли більш ніж на 60%, тоді як індекс Stoxx Europe 600 Banks виріс на понад 90%.

За час перебування Штробеля на посаді RBI так і не зміг знайти покупця для російських активів, який би отримав одночасне схвалення регуляторів у РФ та на Заході, хоча він навіть відвідував Росію, щоб домовитися про продаж банку.

У жовтні RBI зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в Кремлі виступили проти угоди, оскільки Росія прагне зберегти ключовий фінансовий міст для оброблення платежів з Європи.

У результаті російська «дочка» банку накопичила понад 5 млрд євро нерозподіленого прибутку, який фактично заблокований через контроль за рухом капіталу в РФ.

Штробль вирішив не продовжувати свій мандат, який мав закінчитися у лютому 2027 року.

Новина негативно позначилася на котируваннях: 18 грудня акції Raiffeisen впали на 2,6%. Інвестори, схоже, сприйняли зміну керівництва як сигнал невизначеності щодо подальшої стратегії банку.

Майкл Хеллерер працював фінансовим директором Raiffeisen у 2020–2022 роках, а згодом очолював Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien — найбільшого акціонера RBI.

Перед новим керівником постає складне завдання: визначити подальшу долю російського бізнесу RBI в умовах санкцій, регуляторних обмежень і зростаючого тиску з боку інвесторів та західних урядів.

Raiffeisen Bank виходить із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

Раніше агентство Reuters писало, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам. Однак потім стало відомо, що ці плани відклали.

У вересні 2024 року Raiffeisen Bank оголосив про підписання угоди з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів щодо продажу своєї білоруської дочірньої компанії Пріорбанк.

Також повідомлялося, що арбітражний суд Калінінградської області РФ заблокував акції російського Raiffeisenbank за позовом Rasperia Trading Limited, що ускладнило вихід австрійської групи Raiffeisen Bank International з Росії.