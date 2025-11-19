Запланована подія 2

"Генератор связи": мобильные операторы увеличили выплаты

мобильные операторы
Повышена сумма компенсации за час работы генератора / Минцифры

Проект "Генератор связи" только за первую неделю работы получил сотни откликов от участников. Благодаря этим предложениям и последующим консультациям с мобильными операторами оперативно пересмотрели условия сотрудничества.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Что изменилось

  • Повышена сумма компенсации за час работы генератора;
  • Введены отдельные размеры компенсаций для дизельных и бензиновых генераторов – с учетом разницы в расходе топлива;
  • Для генераторов, питающих базовые станции в 30-километровой зоне боевых действий, введен повышенный размер возмещения ввиду сложных условий и рисков для владельцев.

Организаторы подготовили сравнительную таблицу старых и новых тарифов компенсации, чтобы участники могли легко оценить изменения.

"Генератор связи" – это социальная инициатива, призванная обеспечить стабильную мобильную связь во время блекаутов.

Напомним, владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт смогут сдавать устройства в аренду мобильным операторам и получать компенсацию в рамках проекта "Генератор связи".

Автор:
Татьяна Гойденко