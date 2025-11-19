Запланована подія 2

"Генератор зв’язку": мобільні оператори збільшили виплати

мобільні оператори
Підвищено суму компенсації за годину роботи генератора / Мінцифри

Проєкт "Генератор зв’язку" лише за перший тиждень роботи отримав сотні відгуків від учасників. Завдяки цим пропозиціям та подальшим консультаціям із мобільними операторами було оперативно переглянуто умови співпраці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Що змінилося

  • Підвищено суму компенсації за годину роботи генератора;
  • Введено окремі розміри компенсацій для дизельних і бензинових генераторів – з урахуванням різниці у витратах пального;
  • Для генераторів, що живлять базові станції в 30-кілометровій зоні бойових дій, запроваджено підвищений розмір відшкодування, зважаючи на складні умови та ризики для власників.

Організатори також підготували порівняльну таблицю старих і нових тарифів компенсації, щоб учасники могли легко оцінити зміни.

"Генератор зв’язку" – це соціальна ініціатива, покликана забезпечити стабільний мобільний зв’язок під час блекаутів.

Нагадаємо, власники генераторів потужністю від 7,2 кВт зможуть здавати пристрої в оренду мобільним операторам й отримувати компенсацію у межах проєкту "Генератор звʼязку".

Автор:
Тетяна Гойденко