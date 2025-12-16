"Генераторный" фактор: в ноябре розничные продажи горючего достигли годовых максимумов

В ноябре 2025 года розничные продажи горючего в Украине не только удержались, но и превысили летние показатели. По данным Государственной налоговой службы, в прошлом месяце реализация выросла на 7% по сравнению с ноябрем 2024 года и почти не изменилась по отношению к октябрю.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Ситуация нетипична, поскольку обычно в это время начинается сезонный спад. Аналитики считают, что такой аномально высокий спрос связан с "генераторным" фактором – потребностью бизнеса и населения в топливе для обеспечения электричеством во время отключений.

Регионы-лидеры

Лидером по приросту продаж стала Черниговская область, где объемы выросли на +17% (19,5 млн л) по сравнению с ноябрем 2024 года.

Значительный прирост также зафиксирован на:

Харьковщине: +16% (37,6 млн. л);

Черкасской области: +15% (30,3 млн л).

Тройка традиционных лидеров Киевщина, Днепропетровщина и Львовщина суммарно реализовала 265,6 млн. л горючего (38% от общего объема проливов), что на 6% больше, чем в прошлом.

Показатели прифронтовых регионов

В октябре-ноябре единственными регионами, где зафиксировано падение объемов продаж горючего, ожидались прифронтовые области:

Донетчина – обвал на 41% (2,9 млн л);

Херсонщина – снижение на 19% (1,6 млн л).

Годовая динамика

Несмотря на ноябрьский всплеск, в целом по стране в годовой динамике (с начала 2025 года) объемы продаж горючего снизились почти на 4% (до 7,07 млрд л).

Больше всего за год "просела" реализация в Донецкой области (-39%), Херсонщине (-17%) и Одесской области (-13%). Интересно, что с начала года реализация горючего выросла только в Волынской области (+9%).

Структура рынка

По данным Консалтинговой группы "А-95", суммарный баланс горючего (бензин, дизель, сжиженный газ) с начала года уменьшился. При этом рост зафиксирован только по бензину:

бензин вырос на 4% (2,1 млн т);

дизельное топливо просело на 5,6% (6,2 млн т);

сжиженный газ потерял 6,9% (1,01 млн т).

Напомним, в ноябре импорт дизельного горючего в Украину вырос на 23% до 700 000 тонн, что стало рекордным объемом с 2022 года. Снабжение осуществляли 134 компании.