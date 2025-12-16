"Генераторний" фактор: у листопаді роздрібні продажі пального сягнули річних максимумів

У листопаді 2025 року роздрібні продажі пального в Україні не тільки втрималися, а й перевищили літні показники. За даними Державної податкової служби, минулого місяця реалізація зросла на 7% порівняно з листопадом 2024 року і майже не змінилася відносно жовтня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ситуація є нетиповою, оскільки зазвичай у цей час починається сезонний спад. Аналітики вважають, що такий аномально високий попит пов'язаний із "генераторним" фактором — потребою бізнесу та населення в пальному для забезпечення електрикою під час відключень.

Регіони-лідери

Лідером за приростом продажів стала Чернігівська область, де обсяги зросли на +17% (19,5 млн л) порівняно з листопадом 2024 року.

Значний приріст також зафіксовано на:

Харківщині: +16% (37,6 млн л);

Черкащині: +15% (30,3 млн л).

Трійка традиційних лідерів Київщина, Дніпропетровщина і Львівщина сумарно реалізувала 265,6 млн л пального (38% від загального обсягу проливів), що на 6% більше, ніж торік.

Показники прифронтових регіонів

У жовтні-листопаді єдиними регіонами, де зафіксовано падіння обсягів продажів пального, очікувано стали прифронтові області:

Донеччина — обвал на 41% (2,9 млн л);

Херсонщина — зниження на 19% (1,6 млн л).

Річна динаміка

Незважаючи на листопадовий сплеск, загалом по країні в річній динаміці (з початку 2025 року) обсяги продажів пального знизилися на майже 4% (до 7,07 млрд л).

Найбільше за рік "просіла" реалізація на Донеччині (-39%), Херсонщині (-17%) та Одещині (-13%). Цікаво, що з початку року реалізація пального зросла лише у Волинській області (+9%).

Структура ринку

За даними Консалтингової групи "А-95", сумарний баланс пального (бензин, дизель, скраплений газ) з початку року зменшився. При цьому зростання зафіксовано лише по бензину:

бензин зріс на 4% (2,1 млн т);

дизельне пальне просіло на 5,6% (6,2 млн т);

скраплений газ втратив 6,9% (1,01 млн т).

Нагадаємо, у листопаді імпорт дизельного пального в Україну зріс на 23% до 700 000 тонн, що стало рекордним обсягом з 2022 року. Постачання здійснювали 134 компанії.