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Генераторы, автобусы и помощь с мостами: Украина согласовывает с ЕС зимний пакет

Евро
Украина рассчитывает на срочную помощь ЕС

Украина согласовывает с Евросоюзом экстренный зимний пакет помощи, в который должны войти генераторы, зарядные станции, автобусы и поддержка мостов и переправ.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Помощь ЕС Украине

Украина совместно с Европейским Союзом прорабатывает наполнение экстренного зимнего пакета помощи. Речь идет о поставках генераторов, зарядных станций и автобусов, а также о поддержке в восстановлении мостов и переправ для обеспечения стабильного транспортного сообщения между берегами Днепра.

Помощь необходима для усиления устойчивости украинских городов на фоне атак русских. Среди основных направлений поддержки - Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и другие населенные пункты, страдающие российским террором.

Потребность в дополнительной поддержке накалилась после сегодняшней атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожской и Днепропетровской областей. В результате ударов по линиям электропередач и подстанциям без электроснабжения остались сотни тысяч человек, подчеркнул Корецкий.

Ситуация остается сложной. Украинские энергетики продолжают возобновлять электроснабжение после российских обстрелов, однако для стабилизации ситуации в стране необходима оперативная помощь международных партнеров.

Ключевые параметры пакета президент Владимир Зеленский намерен обсудить 17 ноября в Брюсселе во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны должны согласовать детали поддержки и окончательно согласовать решение о ее предоставлении.

Украина рассчитывает, что первые партии необходимого оборудования и других средств поддержки поступят в ближайшее время.

Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку и готовность оперативно принимать решения, необходимые для усиления устойчивости Украины в условиях российских атак.

Ранее сообщалось, что Болгария больше не будет участвовать в новом раунде европейского финансирования для Украины и не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы из армейских запасов.

Автор:
Ольга Опенько

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