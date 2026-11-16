Генератори, автобуси та допомога з мостами: Україна погоджує з ЄС зимовий пакет

Україна погоджує з Євросоюзом екстрений зимовий пакет допомоги, до якого мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси та підтримка мостів і переправ.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Допомога ЄС Україні

Україна спільно з Європейським Союзом опрацьовує наповнення екстреного зимового пакета допомоги. Йдеться про постачання генераторів, зарядних станцій і автобусів, а також підтримку у відновленні мостів та переправ для забезпечення стабільного транспортного сполучення між берегами Дніпра.

Допомога необхідна для посилення стійкості українських міст на тлі російських атак. Серед основних напрямків підтримки - Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса та інші населені пункти, які потерпають від російського терору.

Потреба в додатковій підтримці загострилася після сьогоднішньої атаки на енергетичну інфраструктуру Запорізької та Дніпропетровської областей. Унаслідок ударів по лініях електропередач і підстанціях без електропостачання залишилися сотні тисяч людей, наголосив Корецький.

Ситуація залишається складною. Українські енергетики продовжують відновлювати електропостачання після російських обстрілів, однак для стабілізації ситуації країні необхідна оперативна допомога міжнародних партнерів.

Ключові параметри пакета президент Володимир Зеленський планує обговорити 17 листопада в Брюсселі під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони мають узгодити деталі підтримки та остаточно погодити рішення щодо її надання.

Україна розраховує, що перші партії необхідного обладнання та інших засобів підтримки надійдуть найближчим часом.

Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку та готовність оперативно ухвалювати рішення, необхідні для посилення стійкості України в умовах російських атак.

Раніше повідомлялось, що Болгарія більше не братиме участі в новому раунді європейського фінансування для України та не постачатиме Україні зброю та боєприпаси з армійських запасів.