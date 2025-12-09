География экспорта меняется: Турция увеличила закупки украинского ячменя в 6,4 раза

Украинский экспорт ячменя показывает значительную переориентацию рынков в текущем сезоне. За период июль-ноябрь экспорт составил 1,2 млн тонн, что на 37% меньше, чем в прошлом году. Турция стала новым ключевым покупателем, увеличив импорт украинского ячменя в 6,4 раза (до 233 тыс. тонн).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ".

По данным аналитиков, ноябрьский экспорт также снизился на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, составив 78,2 тыс. тонн. Несмотря на это, общий экспортный потенциал украинского ячменя в 2025/26 МГ достигнет 2,5 млн тонн, что на 11% превышает показатель прошлого года. Валовой сбор зерновой при этом оценивается на уровне 5,3 млн. тонн.

Переориентация рынка ячменя

В структуре импортеров произошли некоторые изменения. Китай остается самым большим покупателем, закупив 42% всех партий ячменя. Однако он снизил свои закупки на 31%.

Турция стала главным драйвером роста, увеличив импорт украинского ячменя в 6,4 раза, приобретя 233 тыс. тонн против 36 тыс. тонн в прошлом сезоне. Страна заняла второе место с долей 20%.

Ливия заняла третье место с долей 12%, но также снизила закупки на 37%.

Напомним, с оккупальной цены на фуражныйячмень в Украине продолжают расти, отставая по темпам от экспортных тендеров. На прошлой неделе стоимость ячменя подскочила на 200–300 грн/т, достигнув 11 050–11 200 грн/т (224–229 $/т) с доставкой в черноморские порты на фоне ограниченного предложения от фермеров.