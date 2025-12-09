Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Географія експорту змінюється: Туреччина збільшила закупівлі українського ячменю у 6,4 раза

ячмінь
Туреччина збільшила закупівлі українського ячменю / Freepik

Український експорт ячменю демонструє значну переорієнтацію ринків у поточному сезоні. За період липень–листопад експорт склав 1,2 млн тонн, що на 37% менше, ніж минулого року. Туреччина стала новим ключовим покупцем, збільшивши імпорт українського ячменю у 6,4 раза (до 233 тис. тонн).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ".

За даними аналітиків, листопадовий експорт також знизився на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 78,2 тис. тонн. Незважаючи на це, загальний експортний потенціал українського ячменю у 2025/26 МР сягне 2,5 млн тонн, що на 11% перевищує показник минулого року. Валовий збір зернової при цьому оцінюється на рівні 5,3 млн тонн.

Переорієнтація ринку ячменю

У структурі імпортерів відбулися певні зміни. Китай залишається найбільшим покупцем, закупивши 42% всіх партій ячменю. Однак він зменшив свої закупівлі на 31%.

Туреччина стала головним драйвером зростання, збільшивши імпорт українського ячменю у 6,4 раза, придбавши 233 тис. тонн проти 36 тис. тонн минулого сезону. Країна посіла друге місце з часткою 20%.

Лівія зайняла третє місце з часткою 12%, але також зменшила закупівлі на 37%.

Нагадаємо, закупівельні ціни на фуражний ячмінь в Україні продовжують зростати, відстаючи за темпами від експортних тендерів. Минулого тижня вартість ячменю підскочила на 200–300 грн/т, досягнувши 11 050–11 200 грн/т (224–229 $/т) з доставкою до чорноморських портів на тлі обмеженої пропозиції від фермерів.

Автор:
Тетяна Ковальчук