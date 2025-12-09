Географія експорту змінюється: Туреччина збільшила закупівлі українського ячменю у 6,4 раза

Український експорт ячменю демонструє значну переорієнтацію ринків у поточному сезоні. За період липень–листопад експорт склав 1,2 млн тонн, що на 37% менше, ніж минулого року. Туреччина стала новим ключовим покупцем, збільшивши імпорт українського ячменю у 6,4 раза (до 233 тис. тонн).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ".

За даними аналітиків, листопадовий експорт також знизився на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 78,2 тис. тонн. Незважаючи на це, загальний експортний потенціал українського ячменю у 2025/26 МР сягне 2,5 млн тонн, що на 11% перевищує показник минулого року. Валовий збір зернової при цьому оцінюється на рівні 5,3 млн тонн.

Переорієнтація ринку ячменю

У структурі імпортерів відбулися певні зміни. Китай залишається найбільшим покупцем, закупивши 42% всіх партій ячменю. Однак він зменшив свої закупівлі на 31%.

Туреччина стала головним драйвером зростання, збільшивши імпорт українського ячменю у 6,4 раза, придбавши 233 тис. тонн проти 36 тис. тонн минулого сезону. Країна посіла друге місце з часткою 20%.

Лівія зайняла третє місце з часткою 12%, але також зменшила закупівлі на 37%.

Нагадаємо, закупівельні ціни на фуражний ячмінь в Україні продовжують зростати, відстаючи за темпами від експортних тендерів. Минулого тижня вартість ячменю підскочила на 200–300 грн/т, досягнувши 11 050–11 200 грн/т (224–229 $/т) з доставкою до чорноморських портів на тлі обмеженої пропозиції від фермерів.