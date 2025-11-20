Високий дефіцит та дорогі перевезення підвищують ціни на український ячмінь. Яка вартість?

На ринку ячменю в Україні спостерігається значний дефіцит пропозиції через активні польові роботи виробників, зростання вартості перевезень та проблеми з наявністю транспорту для доставки до портів. Протягом тижня експортні ціни на фуражний ячмінь виросли до 10 800–10 900 грн/т, а за деякими угодами сягали 11 000 грн/т за швидку поставку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Український ринок ячменю

У першій половині листопада Україна експортувала лише 58 тис. т ячменю, тоді як торік за цей період було відвантажено 110 тис. т. Загалом із початку сезону країна експортувала 1,15 млн т, що на 57% менше, ніж минулого року (1,8 млн т).

Високі ціни попиту пов’язані з результатами останніх тендерів, які сягали 257–269 $/т C&F. Проте державна агенція Йорданії нещодавно скасувала тендер на закупівлю фуражного ячменю через надто високі пропозиції.

Попит на пивоварний ячмінь в Україні наразі практично відсутній, а виробники солоду планують повернутися на ринок не раніше весни 2026 року.

Аналітики застерігають, що низькі ціни на кукурудзу та очікуване збільшення пропозиції ячменю та пшениці нового врожаю з Австралії у січні можуть значно знизити попит на дорогий український ячмінь. Тому фермерам радять скористатися поточною хвилею зростання попиту та продавати продукцію зараз.

