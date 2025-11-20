Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,00

EUR

48,74

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,19

42,12

EUR

49,05

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Високий дефіцит та дорогі перевезення підвищують ціни на український ячмінь. Яка вартість?

ячмень
Ячмінь в Україні подорожчав до 11 000 грн/т / Freepik

На ринку ячменю в Україні спостерігається значний дефіцит пропозиції через активні польові роботи виробників, зростання вартості перевезень та проблеми з наявністю транспорту для доставки до портів. Протягом тижня експортні ціни на фуражний ячмінь виросли до 10 800–10 900 грн/т, а за деякими угодами сягали 11 000 грн/т за швидку поставку. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Український ринок ячменю

У першій половині листопада Україна експортувала лише 58 тис. т ячменю, тоді як торік за цей період було відвантажено 110 тис. т. Загалом із початку сезону країна експортувала 1,15 млн т, що на 57% менше, ніж минулого року (1,8 млн т).

Високі ціни попиту пов’язані з результатами останніх тендерів, які сягали 257–269 $/т C&F. Проте державна агенція Йорданії нещодавно скасувала тендер на закупівлю фуражного ячменю через надто високі пропозиції.

Попит на пивоварний ячмінь в Україні наразі практично відсутній, а виробники солоду планують повернутися на ринок не раніше весни 2026 року.

Аналітики застерігають, що низькі ціни на кукурудзу та очікуване збільшення пропозиції ячменю та пшениці нового врожаю з Австралії у січні можуть значно знизити попит на дорогий український ячмінь. Тому фермерам радять скористатися поточною хвилею зростання попиту та продавати продукцію зараз.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Україна значно наростила експорт продукції агропромислового комплексу (АПК). Загальний обсяг поставок досяг 4,5 млн тонн, що на 20,8% більше порівняно з вереснем.

Автор:
Ольга Опенько