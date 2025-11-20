Запланована подія 2

Высокий дефицит и дорогостоящие перевозки повышают цены на украинский ячмень. Какая стоимость?

Ячмень в Украине подорожал до 11 000 грн/т / Freepik

На рынке ячменя в Украине наблюдается значительный дефицит предложения из-за активных полевых работ производителей, роста стоимости перевозок и проблемы с наличием транспорта для доставки в порты. За неделю экспортные цены на фуражный ячмень выросли до 10 800–10 900 грн/т, а по некоторым соглашениям достигали 11 000 грн/т за быструю поставку.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Украинский рынок ячменя

В первой половине ноября Украина экспортировала лишь 58 тыс. т ячменя, тогда как в прошлом году за этот период было отгружено 110 тыс. т. Всего с начала сезона страна экспортировала 1,15 млн т, что на 57% меньше, чем в прошлом году (1,8 млн т).

Высокие цены спроса связаны с результатами последних тендеров, которые достигали 257–269 $/т C&F. Однако государственное агентство Иордании недавно отменило тендер на закупку фуражного ячменя из-за слишком высоких предложений.

Спрос на пивоваренный ячмень в Украине практически отсутствует, а производители солода планируют вернуться на рынок не раньше весны 2026 года.

Аналитики предостерегают, что низкие цены на кукурузу и ожидаемое увеличение предложения ячменя и пшеницы нового урожая из Австралии в январе могут значительно снизить спрос на дорогой украинский ячмень. Поэтому фермерам советуют воспользоваться текущей волной роста спроса и сейчас продавать продукцию.

Напомним, в октябре 2025 г. Украина значительно нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК). Общий объем поставок достиг 4,5 млн. тонн, что на 20,8% больше по сравнению с сентябрем.

Автор:
Ольга Опенько