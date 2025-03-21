Германия арестовала судно теневого флота РФ вместе с сырой нефтью на около 40 млн евро

Несмотря на санкции, Российская Федерация продолжает поставлять нефть по всему миру. Правительство Германии конфисковало танкер из секретного теневого флота РФ вместе с его грузом, стоимостью около 40 миллионов евро.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает S piegel.

В прошлую пятницу немецкая таможня арестовала танкер Eventin под панамским флагом, стоявшим на якоре у берегов Рюгена с середины января. В результате так называемого распоряжения о конфискации, выданного Главным таможенным управлением, и старый танкер и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь перешли в собственность Германии.

По данным журналистов, ранее между разными министерствами велись интенсивные дискуссии о том, как поступить с танкером, следовавшим из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет. В середине января Eventin сначала дрейфовал к северу от Рюгена, не имея возможности маневрировать. Из-за неизбежной опасности разлива нефти танкер был отбуксирован в воды Засницы и круглосуточно находился под наблюдением береговой охраны и федеральной полиции. С конца февраля судно находится в списке ЕС как часть теневого флота России.

Москва продолжает продавать нефть на миллиарды долларов по всему миру с помощью целой армады танкеров, большинство из которых это старые суда, не ходящие под российским флагом. После включения Eventin в санкционный список правительство Германии решило конфисковать судно, а не отпускать его. Такой подход призван послать Кремлю сигнал о том, что Берлин не будет сидеть сложа руки и наблюдать за транзитом российской нефти через Балтийское море.

Власти сейчас планируют, как и где можно безопасно откачать сырую нефть из резервуаров и что делать с судном. Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания хотело бы как можно быстрее избавиться от танкера, поскольку озабочено его негативным влиянием на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что санкции США в отношении российского нефтяного танкерного флота теряют влияние, поскольку группа судов из черного списка впервые за более года загрузила грузы для увеличения поставок сырой нефти из России.