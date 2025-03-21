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Германия арестовала судно теневого флота РФ вместе с сырой нефтью на около 40 млн евро
Несмотря на санкции, Российская Федерация продолжает поставлять нефть по всему миру. Правительство Германии конфисковало танкер из секретного теневого флота РФ вместе с его грузом, стоимостью около 40 миллионов евро.
Об этом сообщает S piegel.
В прошлую пятницу немецкая таможня арестовала танкер Eventin под панамским флагом, стоявшим на якоре у берегов Рюгена с середины января. В результате так называемого распоряжения о конфискации, выданного Главным таможенным управлением, и старый танкер и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь перешли в собственность Германии.
По данным журналистов, ранее между разными министерствами велись интенсивные дискуссии о том, как поступить с танкером, следовавшим из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет. В середине января Eventin сначала дрейфовал к северу от Рюгена, не имея возможности маневрировать. Из-за неизбежной опасности разлива нефти танкер был отбуксирован в воды Засницы и круглосуточно находился под наблюдением береговой охраны и федеральной полиции. С конца февраля судно находится в списке ЕС как часть теневого флота России.
Москва продолжает продавать нефть на миллиарды долларов по всему миру с помощью целой армады танкеров, большинство из которых это старые суда, не ходящие под российским флагом. После включения Eventin в санкционный список правительство Германии решило конфисковать судно, а не отпускать его. Такой подход призван послать Кремлю сигнал о том, что Берлин не будет сидеть сложа руки и наблюдать за транзитом российской нефти через Балтийское море.
Власти сейчас планируют, как и где можно безопасно откачать сырую нефть из резервуаров и что делать с судном. Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания хотело бы как можно быстрее избавиться от танкера, поскольку озабочено его негативным влиянием на окружающую среду.
Ранее сообщалось, что санкции США в отношении российского нефтяного танкерного флота теряют влияние, поскольку группа судов из черного списка впервые за более года загрузила грузы для увеличения поставок сырой нефти из России.