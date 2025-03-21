Німеччина заарештувала судно тіньового флоту РФ разом із сирою нафтою на близько 40 млн євро

Незважаючи на санкції, Російська Федерація продовжує постачати нафту по всьому світу. Уряд Німеччини конфіскував танкер із секретного тіньового флоту РФ разом із його вантажем, вартістю близько 40 мільйонів євро.

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Про це повідомляє Spiegel.

Минулої п'ятниці німецька митниця заарештувала танкер Eventin під панамським прапором, який стояв на якорі біля берегів Рюгена із середини січня. Внаслідок так званого розпорядження про конфіскацію, виданого Головним митним управлінням, і старий танкер, і близько 100 000 тонн сирої нафти вартістю близько 40 мільйонів євро тепер перейшли у власність Німеччини.

За даними журналістів, раніше між різними міністерствами велися інтенсивні дискусії про те, як вчинити з танкером, який випливав з російського порту Усть-Луга через Балтійське море до Єгипту. У середині січня Eventin спочатку дрейфував на північ від Рюгена, не маючи змоги маневрувати. Через неминучу небезпеку розливу нафти танкер був відбуксований у води Засниця і цілодобово перебував під наглядом берегової охорони та федеральної поліції. З кінця лютого судно перебуває у списку ЄС як частина тіньового флоту Росії.

Москва продовжує продавати нафту на мільярди доларів по всьому світу за допомогою цілої армади танкерів, більшість із яких — це старі судна, які не ходять під російським прапором. Після включення Eventin до санкційного списку уряд Німеччини вирішив конфіскувати судно, а не відпускати його. Такий підхід покликаний надіслати Кремлю сигнал про те, що Берлін не сидітиме склавши руки і спостерігатиме за транзитом російської нафти через Балтійське море.

Влада зараз планує, як і де можна безпечно відкачати сиру нафту з резервуарів і що робити з судном. Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія хотів би якнайшвидше позбутися танкера, оскільки стурбований його негативним впливом на навколишнє середовище.

Раніше повідомлялося, що санкції США щодо російського нафтового танкерного флоту втрачають вплив, оскільки група суден із чорного списку вперше за більше ніж рік завантажила вантажі для збільшення поставок сирої нафти з Росії.