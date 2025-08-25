Запланована подія 2

Новости
Германия будет предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно

евро, купюры
Германия будет поддерживать Украину / Freepik

Германия обязалась предоставлять Украине 9 миллиардов евро ежегодно в ближайшие годы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министра финансов и вице-канцлера Германии Ларс Клингбейль во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Финансовая помощь Украины от Германии

Он отметил, что это решение согласовано Федеральным правительством и отражает обязательство Германии поддерживать Украину в ближайшие годы.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Клингбейль также обсудил с министром финансов Украины Сергеем Марченко продление и форматы финансовой поддержки.

Напомним, страны НАТО планируют включать средства, потраченные на укрепление ВСУ, в оборонные бюджеты. Новые закупки военного оборудования специально для Украины, а также инвестиции в украинское оборонное производство будут относиться к оборонным расходам стран НАТО в соответствии с новыми планами расходов в 5%.

Автор:
Ольга Опенько