Германия создает инвестфонд в размере 100 миллиардов евро для поддержки обороны и энергетики

Германия готовится запустить инвестиционный фонд в размере 100 млрд евро (116 млрд долларов) для поддержки таких стратегических секторов как оборона, энергетика и сырье для критических отраслей. Инвестиционный инструмент Deutschlandfonds (или Фонд Германии) будет привлекать средства международных инвесторов с целью увеличения государственных ресурсов.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По данным министерства экономики Германии, первоначально фонд будет подкреплен государственными средствами в размере не менее 10 миллиардов евро с целью мобилизации в десять раз большего объема частного капитала.

"Немецкий фонд будет использоваться для инвестиций в рост, инновации и конкурентоспособность в сотрудничестве с частными немецкими и европейскими инвесторами. Частный капитал - ключевой рычаг для преодоления серьезных экономических проблем", - заявили министерстве.

Эта инициатива отражает рост геополитических рисков, связанных с необходимостью правительства Германии защитить ключевые цепочки поставок в ответ на вторжение России в Украину, торговые войны Дональда Трампа и агрессивную внешнюю политику Китая.

Министерство экономики сообщило, что вопрос об источнике финансирования Немецкого фонда правительством является частью текущих переговоров с Министерством финансов и государственным банком развития KfW. Однако ведомство отказалось комментировать структуру, инвестиционную стратегию и сроки их реализации.

Ожидается, что официальный старт должен состояться в сентябре или октябре после летних каникул парламента. Энергетическая инфраструктура и оборонная промышленность станут основными направлениями деятельности Фонда.

Также предполагается, что инвестфонд станет гибридным инструментом, сочетающим традиционные государственные субсидии и рыночный венчурный капитал. Такая структура позволит высвободить дополнительные ресурсы, предоставляя международным инвесторам одобрение правительства.

Несмотря на напряженность между консерваторами Мертвеца и социал-демократами Клингбайля, финансирование фонда обеспечено. Правящая коалиция недавно одобрила пакет мер по поддержке инфраструктуры в размере 500 миллиардов евро. Кроме того, поскольку инвестиции в акции рассматриваются как финансовые транзакции, они будут обходить конституционный долговый тормоз страны.

Напомним, в марте Европейская комиссия представила первую в истории оборонно-промышленную программу на уровне ЕС, в которую вовлечена украинская промышленность. Новая стратегия определяет ясное, долгосрочное видение достижения готовности оборонной промышленности в Европейском Союзе.