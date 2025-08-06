Німеччина створює інвестфонд у розмірі 100 мільярдів євро для підтримки оборони та енергетики

Німеччина готується запустити інвестиційний фонд у розмірі 100 млрд євро (116 млрд доларів) для підтримки таких стратегічних секторів, як оборона, енергетика та сировина для критичних галузей. Інвестиційний інструмент Deutschlandfonds (або Фонд Німеччини) залучатиме кошти міжнародних інвесторів з метою збільшення державних ресурсів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

За даними міністерства економіки Німеччини, спочатку фонд буде підкріплений державними коштами у розмірі не менше 10 мільярдів євро з метою мобілізації вдесятеро більшого обсягу приватного капіталу.

"Німецький фонд використовуватиметься для інвестицій у зростання, інновації та конкурентоспроможність у співпраці з приватними німецькими та європейськими інвесторами. Приватний капітал - ключовий важіль для подолання серйозних економічних труднощів", - заявили міністерстві.

Ця ініціатива відображає зростання геополітичних ризиків, пов'язаних з необхідністю уряду Німеччини захистити ключові ланцюжки поставок у відповідь на вторгнення Росії в Україну, торговельні війни Дональда Трампа та агресивну зовнішню політику Китаю.

Міністерство економіки повідомило, що питання про джерело фінансування Німецького фонду урядом є частиною поточних переговорів із Міністерством фінансів та державним банком розвитку KfW. Однак відомство відмовилося коментувати структуру, інвестиційну стратегію та терміни реалізації.

Очікується, що офіційний старт має відбутися у вересні або жовтні після літніх канікул парламенту. Енергетична інфраструктура та оборонна промисловість стануть основними напрямками діяльності Фонду.

Також передбачається, що інвестфонд стане гібридним інструментом, який поєднує традиційні державні субсидії та ринковий венчурний капітал. Така структура дозволить вивільнити додаткові ресурси, надаючи міжнародним інвесторам схвалення уряду.

Незважаючи на напруженість між консерваторами Мерця та соціал-демократами Клінгбайля, фінансування фонду забезпечене. Правляча коаліція нещодавно схвалила пакет заходів на підтримку інфраструктури у розмірі 500 мільярдів євро. Крім того, оскільки інвестиції в акції розглядаються як фінансові транзакції, вони обходитимуть конституційне боргове гальмо країни.

Нагадаємо, у березні Європейська комісія представила першу в історії оборонно-промислову програму на рівні ЄС, до якої залучена українська промисловість. Нова стратегія визначає чітке, довгострокове бачення досягнення готовності оборонної промисловості в Європейському Союзі.