Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,45

48,29

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Німеччина надаватиме Україні 9 млрд євро щорічно

євро, купюри
Німеччина підтримуватиме Україну / Freepik

Німеччина зобов’язалася надавати Україні 9 мільярдів євро щорічно протягом найближчих років. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністра фінансів та віце-канцлера Німеччини Ларс Клінгбейль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. 

Фінансова допомога України від Німеччини

Він зазначив, що це рішення погоджене Федеральним урядом і відображає зобов’язання Німеччини підтримувати Україну у найближчі роки.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Клінгбейль також обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченком продовження та формати фінансової підтримки.

Нагадаємо, країни НАТО планують включати кошти, витрачені на зміцнення ЗСУ, до оборонних бюджетів. Нові закупівлі військового обладнання спеціально для України, а також інвестиції в українське оборонне виробництво зараховуватимуться до оборонних витрат країн НАТО відповідно до нових планів витрат у 5%.

Автор:
Ольга Опенько