Німеччина надаватиме Україні 9 млрд євро щорічно

Німеччина зобов’язалася надавати Україні 9 мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністра фінансів та віце-канцлера Німеччини Ларс Клінгбейль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Фінансова допомога України від Німеччини

Він зазначив, що це рішення погоджене Федеральним урядом і відображає зобов’язання Німеччини підтримувати Україну у найближчі роки.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Клінгбейль також обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченком продовження та формати фінансової підтримки.

Нагадаємо, країни НАТО планують включати кошти, витрачені на зміцнення ЗСУ, до оборонних бюджетів. Нові закупівлі військового обладнання спеціально для України, а також інвестиції в українське оборонне виробництво зараховуватимуться до оборонних витрат країн НАТО відповідно до нових планів витрат у 5%.