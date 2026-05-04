Германия передает Украине электростанцию, связанную с "Северным потоком": реакция политиков

Что известно о передаче Украине электростанции Nord Stream

Германия планирует передать Украине законсервированную газовую электростанцию, ранее работавшую в системе Nord Stream. Решение вызвало критику со стороны партии AfD, назвавшей его "абсурдным".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Die Welt.

Решение о передаче

В Германии рассматривается возможность передать Украине законсервированную газовую электростанцию, связанную с инфраструктурой Nord Stream 1. Объект, ранее обеспечивавший технологические процессы транспортировки российского газа, после остановки поставок потерял экономическую целесообразность.

Как сообщили в Sefe Securing Energy for Europe GmbH, станцию планируют передать украинской стороне в рамках гуманитарной помощи. Такой шаг рассматривается как альтернатива демонтажу, что позволяет избежать дополнительных затрат и одновременно поддержать энергетическую инфраструктуру Украины.

Что известно об объекте

Электростанция расположена в Любмине вблизи Грайфсвальда и использовалась исключительно для обеспечения процессного тепла при подаче газа в немецкую сеть. Из-за отсутствия альтернативных потребителей ее эксплуатацию прекратили в 2023 году.

Покупателя для объекта найти не удалось. По информации NDR, мощность станции составляет около 84 МВт.

Реакция политиков

Инициатива вызвала критику со стороны партии Alternative für Deutschland (AfD). Депутат земельного парламента Nikolaus Kramer назвал передачу "абсурдной".

По его словам, в регионе целесообразнее было бы развивать собственную энергетическую инфраструктуру, в частности, строить новую газовую электростанцию, чем демонтировать существующую и передавать ее за границу. Политик также заявил, что такое решение может негативно отразиться на энергетической безопасности Германии.

Об остановке Nord Stream

После сокращения, а впоследствии и полного прекращения поставок газа летом 2022 года Nord Stream 1 потерял функциональность. Впоследствии он, как и Nord Stream 2, получил значительные повреждения в результате взрывов.

На фоне полномасштабной войны России против Украины Германия отказалась от импорта российского газа, что сделало часть соответствующей инфраструктуры ненужной. Передача электростанции в Украине рассматривается как один из вариантов ее дальнейшего использования.

Напомним, в 2023 году немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода "Северный поток-1". Страховой полис облегчит ремонт газопровода, после чего станет возможным возобновление поставок газа по "Северному потоку".

Автор:
Ольга Опенько