Німеччина передає Україні електростанцію, пов’язану з "Північним потоком": реакція політиків

Німеччина планує передати Україні законсервовану газову електростанцію, яка раніше працювала в системі Nord Stream. Рішення викликало критику з боку партії AfD, яка назвала його “абсурдним”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Die Welt.

Рішення про передачу

У Німеччині розглядають можливість передати Україні законсервовану газову електростанцію, пов’язану з інфраструктурою Nord Stream 1. Об’єкт, який раніше забезпечував технологічні процеси транспортування російського газу, після зупинки постачання втратив економічну доцільність.

Як повідомили у Sefe Securing Energy for Europe GmbH, станцію планують передати українській стороні в межах гуманітарної допомоги. Такий крок розглядається як альтернатива демонтажу, що дозволяє уникнути додаткових витрат і водночас підтримати енергетичну інфраструктуру України.

Що відомо про об’єкт

Електростанція розташована в Любміні поблизу Грайфсвальда і використовувалася виключно для забезпечення процесного тепла під час подачі газу до німецької мережі. Через відсутність альтернативних споживачів її експлуатацію припинили у 2023 році.

Покупця для об’єкта знайти не вдалося. За інформацією NDR, потужність станції становить близько 84 МВт.

Реакція політиків

Ініціатива викликала критику з боку партії Alternative für Deutschland (AfD). Депутат земельного парламенту Nikolaus Kramer назвав передачу "абсурдною".

За його словами, у регіоні доцільніше було б розвивати власну енергетичну інфраструктуру, зокрема будувати нову газову електростанцію, ніж демонтувати існуючу і передавати її за кордон. Політик також заявив, що таке рішення може негативно вплинути на енергетичну безпеку Німеччини.

Про зупинку Nord Stream

Після скорочення, а згодом і повного припинення постачання газу влітку 2022 року Nord Stream 1 втратив функціональність. Згодом він, як і Nord Stream 2, зазнав значних пошкоджень унаслідок вибухів.

На тлі повномасштабної війни Росії проти України Німеччина відмовилася від імпорту російського газу, що зробило частину відповідної інфраструктури непотрібною. Передача електростанції Україні розглядається як один із варіантів її подальшого використання.

Нагадаємо, у 2023 році німецькі страхові компанії Allianz і Munich Re відновили страхування газопроводу “Північний потік-1”. Страховий поліс полегшить ремонт газопроводу, після чого стане можливим відновлення поставок газу "Північним потоком".