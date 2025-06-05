Американський інвестор хоче купити "Північний потік-2": у Європі занепокоєні

Американський бізнесмен Стівен П. Лінч намагається реалізувати зухвалу ідею — придбати російський газопровід "Північний потік-2", що проходить по дну Балтійського моря та з’єднує Росію з Німеччиною.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The New York Times.

Попри саботаж трубопроводу у 2022 році та міжнародну напруженість, Лінч переконаний, що Європа з часом знову зацікавиться дешевим російським газом.

Минулого місяця Лінч провів зустріч із німецькими урядовцями в Берліні, запропонувавши використати газопровід для постачання палива до ЄС під американським контролем. Своїм планом він також ділився з адміністрацією Дональда Трампа, яка, на його думку, може розглядати цей проєкт як спосіб посилення впливу США в європейському енергетичному секторі.

Попри скепсис німецької сторони, інвестор вважає, що Європа згодом погодиться на відновлення роботи трубопроводу.

"Коли вони вирішать, що їм потрібен газ з Росії — а вони вирішать — ми будемо поруч", — заявив Лінч.

Його ідея ґрунтується на тому, що американська власність на "Північний потік-2" дозволить західним країнам контролювати постачання російського газу та мінімізувати прямі зв’язки з підсанкційними російськими компаніями.

Реакція Європи

Однак європейські політики виступають рішуче проти повернення до співпраці з Росією в енергетичній сфері. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб "Північний потік-2" не був знову введений в експлуатацію.

У Євросоюзі також обговорюється запровадження додаткових санкцій, які б унеможливили будь-які інвестиції у проєкт.

Лінч, який раніше проживав у Москві, вже мав досвід угод із російськими активами. У 2022 році Мінфін США дозволив йому придбати швейцарську філію Сбербанку. У 2000-х він опинився в центрі критики за придбання активів нафтової компанії, яка належала Михайлу Ходорковському, опоненту Путіна.

Спроби американського бізнесмена реалізувати свій план демонструють, що геополітична боротьба за вплив на європейський енергетичний ринок далека від завершення, а економічні інтереси залишаються сильним фактором, навіть в умовах війни та санкцій.

Нагадаємо, у 2023 році німецькі страхові компанії Allianz і Munich Re відновили страхування газопроводу “Північний потік-1”. Страховий поліс полегшить ремонт газопроводу, після чого стане можливим відновлення поставок газу “Північним потоком”. Якщо це вдасться, то це дасть можливість російському газовому монополісту компанії “Газпром” відіграти свої втрачені позиції на європейському ринку, а також дозволить Кремлю дещо полегшити стан своєї економіки яка зараз знаходиться під західними санкціями.