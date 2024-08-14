Через два роки після вибухів на "Північному потоці": Німеччина видала перший ордер на арешт підозрюваного

Через майже два роки після вибухів на газопроводах "Північного потоку" в Балтійському морі генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного. Ним виявився українець на імʼя Володимир, його наразі розшукують. Про це повідомляє Tagesschau з посиланнями на дані розслідувань видань ARD, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit.

Водночас слідчі також вважають двох інших громадян України, включаючи жінку, підозрюваними у причетності до вибухів. Вони, ймовірно, діяли як дайвери, розміщуючи вибухові заряди на трубопроводах.

Згідно з даними розслідування, підозрюваний Володимир, інструктор з дайвінгу, який раніше проживав у містечку Прушкув біля Варшави, останнім часом, як вважається, переховується. Наразі невідомо, чи повернувся він до України.

Журналістам вдалося зв’язатися з Володимиром у короткій телефонній розмові. Він висловив здивування з приводу висунутих йому звинувачень і заперечив будь-яку причетність до нападів на "Північний потік".

Як зазначає видання Zeit посилаючись на данні слідства, Володимир був одним з пасажирів білого Citroën, який був зафіксований біля Рюгена в ніч на 8 вересня 2022 року. Вважається, що цей автомобіль перевозив екіпаж до яхти "Андромеда", що транспортувала дайверів до місць підриву. Чоловіка упізнали за фотографіями та свідченнями очевидців, і цих доказів вистачило для видачі ордера на арешт.

Цікаво, що дані про підозрюваних дайверів були отримані Федеральною розвідувальною службою після досліджень журналістів з ARD, SZ та Die Zeit цієї весни. Однак, ця інформація була надана з обмеженнями, що не дозволяють використовувати її безпосередньо у кримінальному провадженні, щоб захистити джерело. Федеральна поліція разом з розвідувальною службою провели кілька місяців, перевіряючи ці дані та збираючи додаткові докази.

Польща не відповіла на запит

У червні німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським ордером на арешт, сподіваючись на арешт підозрюваного. Польська сторона не відповіла на німецький запит про правову допомогу, і уряд Німеччини до останнього не знав, як поляки вчинять із ордером на арешт.

Додамо, що зазвичай, за правилами Євросоюзу, арешт мав відбутися протягом 60 днів без додаткових дій з боку Польщі. Однак, цей термін минув, і Польща не заарештувала підозрюваного. В результаті, німецький суддя був змушений видати власний ордер на арешт, спираючись на наявні докази.

Що відомо про атаки на "Північний потік'"

Нагадаємо, згідно з інформацією шведського суспільного мовника Sveriges Television, наприкінці вересня 2022 року сейсмологічні станції в Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Німеччина вважає ці події диверсіями, тоді як російський оператор газопроводів описав пошкодження як "безпрецедентні".

Європейський Союз і НАТО назвали вибухи в Балтійському морі "навмисним актом саботажу", в той час як Польща та Україна звинуватили Росію у причетності до інциденту.

Пізніше зʼявилась інформація, що колишній український розвідник Роман Червінський нібито координував атаку на газопроводи. Червінський спростував ці звинувачення, заявивши, що такі твердження є частиною російської пропаганди.

У березні 2023 року видання New York Times повідомило, що розвіддані, перевірені США, вказують на можливу участь проукраїнської групи у вибухах. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до атак.

Також у тому ж місяці, як зазначає "Суспільне", президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до диверсій на газопроводі.

"Українці точно цього не робили. І це найголовніше. А хто там що придумав? Які ознаки, а може навіть під якимось прапором. Це смішно, якщо чесно. Ми зацікавлені в тому, щоб зброя поставлялась, щоб санкції вводились, щоб була наша перемога", — сказав Зеленський.

За словами президента, інформація про нібито причетність України до диверсії поширювалась з метою уповільнення західної допомоги Україні.

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