Два года спустя после взрывов на "Северном потоке": Германия выдала первый ордер на арест подозреваемого

Спустя почти два года после взрывов на газопроводах "Северного потока" в Балтийском море генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого. Им оказался украинец по имени Владимир, его сейчас разыскивают. Об этом сообщает Tagesschau со ссылками на данные расследований изданий ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.

В то же время следователи также считают двух других граждан Украины, включая женщину, подозреваемую в причастности к взрывам. Они, вероятно, действовали как дайверы, размещая взрывчатые заряды на трубопроводах.

Согласно данным расследования, подозреваемый Владимир, инструктор по дайвингу, ранее проживавший в городке Прушкув возле Варшавы, в последнее время, как считается, скрывается. Пока неизвестно, вернулся ли он в Украину.

Журналистам удалось связаться с Владимиром в коротком телефонном разговоре. Он выразил недоумение по поводу предъявленных ему обвинений и отрицал всякую причастность к нападениям на "Северный поток".

Как отмечает издание Zeit, ссылаясь на данные следствия, Владимир был одним из пассажиров белого Citroën, который был зафиксирован у Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года. Считается, что этот автомобиль перевозил экипаж в яхту "Андромеда", транспортировавшую дайверов к местам подрыва. Мужчину узнали по фотографиям и показаниям очевидцев, и этих доказательств хватило для выдачи ордера на арест.

Интересно, что данные о подозреваемых дайверах были получены Федеральной разведывательной службой после исследований журналистов по ARD, SZ и Die Zeit этой весной. Однако эта информация была предоставлена с ограничениями, не позволяющими использовать ее непосредственно в уголовном производстве, чтобы защитить источник. Федеральная полиция вместе с разведывательной службой провели несколько месяцев, проверяя эти данные и собирая дополнительные доказательства.

Польша не ответила на запрос

В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест, надеясь на арест подозреваемого. Польская сторона не ответила на немецкий запрос о правовой помощи, и правительство Германии до последнего не знало, как поляки поступят с ордером на арест.

Добавим, что обычно по правилам Евросоюза арест должен был состояться в течение 60 дней без дополнительных действий со стороны Польши. Однако этот срок истек, и Польша не арестовала подозреваемого. В результате, немецкий судья вынужден был выдать собственный ордер на арест, опираясь на имеющиеся доказательства.

Что известно об атаках на "Северный поток"

Напомним, согласно информации шведского общественного вещателя Sveriges Television, в конце сентября 2022 сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали мощные подводные взрывы на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Германия считает эти события диверсиями, в то время как российский оператор газопроводов описал повреждения как "беспрецедентные".

Европейский Союз и НАТО назвали взрывы в Балтийском море "преднамеренным актом саботажа", в то время как Польша и Украина обвинили Россию в причастности к инциденту.

Позже появилась информация, что бывший украинский разведчик Роман Червинский якобы координировал атаку на газопроводы. Червинский опроверг эти обвинения, заявив, что подобные утверждения являются частью российской пропаганды.

В марте 2023 г. издание New York Times сообщило, что разведданные, проверенные США, указывают на возможное участие проукраинской группы во взрывах. Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников опроверг причастность Украины к атакам.

Также в том же месяце, как отмечает "Суспильне", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к диверсиям на газопроводе.

"Украинцы точно этого не делали. И это самое главное. А кто там что придумал? Какие признаки, а может даже под каким-нибудь флагом. Это смешно, если честно. Мы заинтересованы в том, чтобы оружие поставлялось, чтобы санкции вводились, чтобы была наша победа. ", — сказал Зеленский.

По словам президента, информация о якобы причастности Украины к диверсии распространялась с целью замедления западной помощи Украине.

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