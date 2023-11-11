Подрыв "Северных потоков" координировал полковник Червинский, проваливший угон российского самолета - СМИ

Центральную роль в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", проходящих из России в Германию по дну Балтийского моря, 26 сентября 2022 года играл полковник Сил специальных операций Украины Роман Червинский, утверждают знакомые с планированием операции официальные лица в Украине и других странах Европы. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

"Роль этого офицера представляет собой самое прямое на сегодняшний день доказательство причастности руководства вооруженных сил и служб безопасности Украины к скандальному акту саботажа, который породил многочисленные уголовные расследования и который официальные лица США и Запада назвали опасной атакой на энергетическую инфраструктуру Европы", - отмечается в статье.

Утверждается, что Червинский разработал логистику и меры по поддержке команды из шести человек, которая под вымышленными именами арендовала судно и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах.

Червинский действовал по приказу

Как заявляют анонимные источники издания, Червинский действовал не один и не планировал операцию в целом, а подчинялся приказам более высокопоставленных должностных лиц, которые в конечном итоге подчинялись главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Отмечается, что с момента вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Червинский служил в подразделении ССО и был сфокусирован на деятельности сопротивления на оккупированных Россией территориях. Он подчинялся генерал-майору Виктору Ганущаку - "опытному и уважаемому офицеру, который напрямую общался с Залужным".

Как пишет издание, Червинский хорошо подходил для выполнения тайной миссии, призванной скрыть ответственность Украины. Он ранее занимал руководящие должности в военной разведке, а также в Службе безопасности Украины, является профессионально и лично близким к ключевым руководителям силовых структур.

Сам Червинский через своего адвоката письменно передал, что причастность к диверсии на трубопроводах отрицает. По его словам, все предположения о его причастности к атаке на "Северный поток" "распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований". Представители же украинских властей на вопросы об участии Червинского официально никак не ответили.

Зеленский не был в курсе

"Роль Червинского иллюстрирует сложную динамику и внутреннее соперничество властей военного времени в Киеве, где разведывательный и военный истеблишмент часто находится в противоречии с политическим руководством", - указывает WP.

СМИ подчеркивает, что участие Червинского в подрыве "Северного потока" противоречит публичным заявлениям в июне Зеленского, отрицавшего причастность Украины. При этом утверждается, что операция на "Северных потоках" была разработана таким образом, что президент остался в стороне от нее.

"Все, кто участвовал в планировании и реализации, подчинялись непосредственно Залужному, поэтому Зеленский об этом не знал", - цитирует издание доклад американской разведки, якобы полученный ЦРУ и который был "слит" задержанным в апреле разведчиком воздушной гвардии штата Массачусетс Джеком Тейшейрой.

WP указывает, что официальные лица из многих стран в частном порядке также выразили уверенность, что Зеленский лично не одобрял атаку на "Северный поток".

Нидерланды предупреждали

Как отмечается в статье, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов еще в июне 2022 года получила информацию о том, что Украина, вероятно, планирует атаковать "Северный поток". По словам источников, знакомых с этими разговорами, представители американского ЦРУ через посредника передали Залужному, что США выступают против такой операции.

Издание выяснило, что США в дальнейшем посчитали, что атака была отменена, однако оказалось, что ее перенесли на три месяца и использовали другую отправную точку, чем планировалось изначально.

Ключевые же элементы плана, в том числе количество человек в составе группы, которая должна была осуществить подрыв, а также использование арендованного судна, водолазного снаряжения и поддельных документов, остались прежними.

В июне, как напоминает WP, сам Залужный заявлял ему, что ЦРУ никогда напрямую не спрашивало его об атаке на "Северный поток". По словам главкома, после взрывов ему позвонил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и спросил "имеете ли вы к этому какое-то отношение?", на что Залужный ответил "нет, мы тут вообще ни при чем". Он также предположил, что привязать к операции его и украинских военных пытались российские пропагандисты.

Более того, по данным СМИ, разведка Нидерландов также сообщила американцам, что украинцы планируют атаку и на другой трубопровод в Черном море - "Турецкий поток", однако она так и не была проведена: в октябре прошлого года Россия заявила, что предотвратила подрыв по заданию украинских спецслужб этого газопровода, однако до сих пор непонятно, были ли предъявлены кому-либо обвинения по этому делу.

Зачем было взрывать "Потоки"

Издание подчеркивает, что некоторые из его источников Червинского оправдывали, отмечая, что он действовал в интересах Украины. Они утверждали, что подрыв трубопроводов не позволил России наполнить свою казну за счет продажи газа и лишили президента Владимира Путина возможности использовать газ в качестве политического рычага.

Российский "Газпром", как напоминает WP, почти за месяц до взрывов прекратил поставки по "Северному потоку-1" после того, как страны "Большой семерки" объявили о предстоящем ограничении цен на российскую нефть.

Власти же Германии приостановили выдачу разрешения на завершение строительства "Северного потока-2" за несколько дней до вторжения России в Украину, после нескольких месяцев давления со стороны США, хотя до войны получала половину своего газа из РФ и долгое время отстаивала проект "Северный поток", несмотря на противодействие со стороны других европейских союзников.

В чем обвиняют Червинского

Червинский же, напомним был арестован 25 апреля и до сих пор находится в СИЗО. Перед этим СБУ сообщила ему о подозрении по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По версии спецслужбы, бывший исполняющий обязанности командира одной из частей ССО вместе с другими лицами самовольно решил завладеть самолетом воздушно-космических сил России, пилот которого якобы согласился перегнать самолет в Украину, хотя сама СБУ и военная разведка выразили свои замечания к такому плану.

По мнению следствия, именно самовольные действия Червинского привели к ракетным обстрелам противником аэродрома "Канатово" в Кировоградской области 23 июля 2022 года, поскольку российская сторона именно через него получила данные о размещении там личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания аэродрома получили значительные повреждения.

По словам Червинского, эту операцию одобрил лично Залужный. Его бывший начальник Ганущак также утверждал публично, что она была утверждена ВСУ, однако дать комментарий для статьи WP отказался.

Червинский свою вину отрицает и считает преследованием политической местью за критику Зеленского и его администрации, в том числе Андрея Ермака. По словам разведчика, именно из-за "слива" со стороны ближайшего окружения президента в 2020 году провалилась операция по заманиванию в ловушку боевиков ЧВК "Вагнер" после их поездки в Беларусь.