Взрывы на "Северных потоках" это саботаж, виновных найти трудно - прокуратура Швеции

Обстоятельства взрывов на трубопроводах "Северный поток" в прошлом году тяжело расследовать спустя несколько месяцев после атаки, считает шведский прокурор.

Об этом сообщает CNN.

Шведские и датские официальные лица расследуют причины четырех пробоин в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", соединяющих Россию и Германию через Балтийское море.

Прокурор Матс Люнгквист заявил, что результаты расследования подтвердили, что взрывы на трубопроводах являются "грубым саботажем".

"Это касается преступления, обстоятельства которого трудно расследовать. Взрывы произошли на глубине 80 метров под водой на океанском дне в Балтийском море. Очевидно, что инцидент стал открытой ареной для различных попыток влияния. Эти спекуляции не влияют на текущее расследование , которое основывается на фактах и информации, появившейся в результате анализов, осмотра места преступления и сотрудничества с органами власти Швеции и других стран", - сказал Люнгквист.

Отметим, что в сентябре прошлого года произошли взрывы, повредившие две трубы, транспортирующие российский газ в Европейский Союз, и направленные на критически важный источник доходов для Москвы.

В прошлом месяце Украина отрицала свою причастность к диверсии после того, как The New York Times опубликовала сообщения со ссылкой на новые разведывательные данные о том, что за ней могла стоять "проукраинская группа".

Напомним, немецкие страховые компании Allianz и Munich Re восстановили покрытие для поврежденного газопровода "Северный поток - 1".