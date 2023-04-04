Две немецкие компании возобновляют страхование "Северного потока-1"

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re восстановили покрытие для поврежденного газопровода “Северный поток – 1” (Nord Stream 1). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Возобновленный страховой полис покрывает повреждение трубопровода и проблемы с перебоями в работе. Наличие его облегчит любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок по газопроводу.

В то же время страхование противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с РФ, но источники агентства утверждают, что немецкое правительство не возражало против возобновления покрытия.

В Reuters отмечают, что страхование двумя компаниями Германии "имеет решающее значение для любого долгосрочного будущего газопровода".

Заметим, что импорт российского газа в Европу сократился с примерно 40% поставок газа в ЕС до менее 10% после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, немецкие следователи установили, что серия взрывов, приведшая к утечке газа из трубопроводов на "Северном потоке" (1 и 2), была вызвана диверсией, за которой, вероятно, стоит Российская Федерация. Вся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах являются результатом умышленных действий.

Россия пыталась обвинить украинскую сторону в подрыве. В свою очередь, Украина в ответ на слухи о возможной причастности к подрыву газопровода заявила, что не имеет к этому отношения. Более того, в Офисе президента заявили, что мотив совершить диверсию был как раз в России.