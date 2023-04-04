Дві німецькі компанії відновлюють страхування "Північного потоку-1"

Німецькі страхові компанії Allianz і Munich Re відновили покриття для пошкодженого газопроводу “Північний потік – 1” (Nord Stream 1). Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Відновлений страховий поліс покриває пошкодження трубопроводу та проблеми з перебоями в роботі. Наявність його полегшить будь-які ремонтні роботи, необхідні для відновлення поставок газопроводом.

Водночас страхування суперечить публічній позиції Німеччини щодо розриву зв'язків з РФ, але джерела агентства стверджують, що німецький уряд не заперечував проти відновлення покриття.

В Reuters зазначають, що страхування двома компаніями Німеччини "має вирішальне значення для будь-якого довгострокового майбутнього газопроводу".

Зауважимо, що імпорт російського газу в Європу скоротився з приблизно 40% поставок газу в ЄС до менш ніж 10% після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, німецькі слідчі встановили, що серія вибухів, яка призвела до витоку газу з трубопроводів на "Північному потоці" (1 і 2), була спричинена диверсією, за якою, ймовірно стоїть Російська Федерація. Уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах є результатом навмисних дій.

Росія ж намагалася звинуватити українську сторону у підриві. В свою чергу Україна у відповідь на чутки про можливу причетність до підриву газопроводу заявила, що не має до цього відношення. Більше того, в Офісі президента заявили, що мотив зробити диверсію був якраз у Росії.