Вибухи на "Північних потоках" це саботаж, винних знайти важко – прокуратура Швеції

Обставини вибухів на трубопроводах "Північний потік" минулого року важко розслідувати через кілька місяців після атаки, вважає шведський прокурор.

Про це повідомляє CNN.

Шведські та данські офіційні особи розслідують причини чотирьох пробоїн в трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які з'єднують Росію і Німеччину через Балтійське море.

Прокурор Матс Люнгквіст заявив, що результати розслідування підтвердили, що вибухи на трубопроводах є "грубим саботажем".

"Це стосується злочину, обставини якого важко розслідувати. Вибухи сталися на глибині 80 метрів під водою на океанському дні в Балтійському морі. Очевидно, що інцидент став відкритою ареною для різних спроб впливу. Ці спекуляції не впливають на поточне розслідування, яке ґрунтується на фактах та інформації, що з'явилася в результаті аналізів, огляду місця злочину та співпраці з органами влади Швеції та інших країн", - сказав Люнгквіст.

Зазначимо, що у вересні минулого року стались вибухи, які пошкодили дві труби, що транспортують російський газ до Європейського Союзу, і були спрямовані на критично важливе джерело доходів для Москви.

Минулого місяця Україна заперечила свою причетність до диверсії після того, як The New York Times опублікувала повідомлення з посиланням на нові розвідувальні дані про те, що за нею могла стояти "проукраїнська група".

Нагадаємо, німецькі страхові компанії Allianz і Munich Re відновили покриття для пошкодженого газопроводу "Північний потік – 1".