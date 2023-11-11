Підрив "Північних потоків" координував полковник Червінський, що провалив викрадення російського літака - ЗМІ

Центральну роль у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", що проходять з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, 26 вересня 2022 року грав полковник Сил спеціальних операцій України Роман Червінський, стверджують знайомі з плануванням операції посадовці в Україні та інших країнах Європи. Про це пише американське видання The Washington Post.

"Роль цього офіцера є найпрямішим на сьогодні доказом причетності керівництва збройних сил і служб безпеки України до скандального акту саботажу, який породив численні кримінальні розслідування і який офіційні особи США та Заходу назвали небезпечною атакою на енергетичну інфраструктуру Європи", - наголошується в статті.

Стверджується, що Червінський розробив логістику та заходи з підтримки команди з шести осіб, яка під вигаданими іменами орендувала судно та використала глибоководне водолазне обладнання для встановлення вибухових пристроїв на газопроводах.

Червінський діяв за наказом

Як заявляють анонімні джерела видання, Червінський діяв не один і не планував операцію загалом, а підкорявся наказам вищих посадовців, які зрештою підкорялися головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

Зазначається, що з моменту вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Червінський служив у підрозділі ССО та був сфокусований на діяльності опору на окупованих Росією територіях. Він підпорядковувався генерал-майору Віктору Ганущаку - "досвідченому та шановному офіцеру, який безпосередньо спілкувався з Залужним".

Як пише видання, Червінський добре підходив для виконання таємної місії, покликаної приховати відповідальність України. Він раніше обіймав керівні посади у військовій розвідці, а також у Службі безпеки України, є професійно та особисто близьким до ключових керівників силових структур.

Сам Червінський через свого адвоката письмово передав, що причетність до диверсії трубопроводами заперечує. За його словами, всі припущення про його причетність до атаки на "Північний потік" "розповсюджуються російською пропагандою без жодних підстав". Представники ж української влади на питання про участь Червінського офіційно ніяк не відповіли.

Зеленський не був у курсі

"Роль Червінського ілюструє складну динаміку та внутрішнє суперництво влади військового часу, де розвідувальний і військовий істеблішмент часто перебуває в суперечностях з політичним керівництвом", - зазначає WP.

ЗМІ наголошує, що участь Червінського у підриві "Північного потоку" суперечить публічним заявам у червні Зеленського, який причетність України заперечував. При цьому стверджується, що операція на "Північних потоках" була розроблена таким чином, що президент залишився осторонь неї.

"Всі, хто брав участь у плануванні та реалізації, підпорядковувалися безпосередньо Залужному, тому Зеленський про це не знав", - цитує видання доповідь американської розвідки, нібито отриману ЦРУ і яка була "злита" затриманим у квітні розвідником повітряної гвардії штату Масачусетс Джеком Тейшейрою.

WP вказує, що офіційні особи з багатьох країн приватно також висловили впевненість, що Зеленський особисто не схвалював атаку на "Північний потік".

Нідерланди попереджали

Як зазначається у статті, Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів ще у червні 2022 року отримала інформацію про те, що Україна, ймовірно, планує атакувати "Північний потік". За словами джерел, знайомих із цими розмовами, представники американського ЦРУ через посередника передали Залужному, що США виступають проти такої операції.

Видання з'ясувало, що США надалі вважали, що атаку було скасовано, проте виявилося, що її перенесли на три місяці і використали іншу відправну точку, ніж планувалося спочатку.

Ключові ж елементи плану, у тому числі кількість осіб у складі групи, яка мала здійснити підрив, а також використання орендованого судна, водолазного спорядження та підроблених документів, залишилися незмінними.

У червні, як нагадує WP, сам Залужний заявляв йому, що ЦРУ ніколи безпосередньо не питало його про атаку на "Північний потік". За словами головкому, після вибухів йому зателефонував голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі і запитав "чи маєте ви до цього якесь відношення?", на що Залужний відповів "ні, ми тут взагалі ні до чого". Він також припустив, що прив'язати до операції його та українських військових намагалися російські пропагандисти.

Більш того, за даними ЗМІ, розвідка Нідерландів також повідомила американцям, що українці планують атаку і на інший трубопровід у Чорному морі - "Турецький потік", проте вона так і не була проведена: у жовтні минулого року Росія заявила, що запобігла підриву за завданням українських спецслужб цього газопроводу, проте досі незрозуміло, чи було пред'явлено комусь звинувачення у цій справі.

Навіщо було підривати "Потоки"

Видання наголошує, що деякі з його джерел Червінського виправдовували, наголошуючи, що він діяв на користь України. Вони стверджували, що підрив трубопроводів не дозволив Росії наповнити свій бюджет за рахунок продажу газу і позбавили президента Володимира Путіна можливості використовувати газ в якості політичного важелю.

Російський "Газпром", як нагадує WP, майже за місяць до вибухів припинив постачання "Північним потоком-1" після того, як країни "Великої сімки" оголосили про майбутнє обмеження цін на російську нафту.

Влада ж Німеччини призупинила видачу дозволу на завершення будівництва "Північного потоку-2" за кілька днів до вторгнення Росії в Україну, після кількох місяців тиску з боку США, хоча до війни отримувала половину свого газу з РФ і довгий час відстоювала проект "Північний потік", не зважаючи на протидію з боку інших європейських союзників.

У чому звинувачують Червінського

Червінський же, нагадаємо, був заарештований 25 квітня і досі перебуває в СІЗО. Перед цим СБУ повідомила йому про підозру за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу (перевищення військовою посадовою особою влади чи службових повноважень).

За версією спецслужби, колишній виконувач обов'язків командира однієї з частин ССО разом з іншими особами самовільно вирішив заволодіти літаком повітряно-космічних сил Росії, пілот якого нібито погодився перегнати літак до України, хоча сама СБУ та військова розвідка висловили свої зауваження щодо такого плану.

На думку слідства, саме самовільні дії Червінського призвели до ракетного обстрілу противником аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області 23 липня 2022 року, оскільки російська сторона саме через нього отримала дані про розміщення там особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 військових. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка та будівлі аеродрому отримали значні пошкодження.

За словами ж Червінського, цю операцію схвалив особисто Залужний. Його колишній начальник Ганущак також стверджував публічно, що її було затверджено ЗСУ, проте дати коментар для статті WP відмовився.

Червінський свою провину заперечує та вважає переслідування політичною помстою за критику Зеленського та його адміністрації, зокрема Андрія Єрмака. За словами розвідника, саме через "злив" з боку найближчого оточення президента у 2020 році провалилася операція із заманювання в пастку бойовиків ПВК "Вагнер" після їхньої поїздки до Білорусі.