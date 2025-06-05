Американский инвестор хочет купить "Северный поток-2": в Европе обеспокоены

Американский бизнесмен Стивен П. Линч пытается реализовать дерзкую идею – приобрести российский газопровод "Северный поток-2", проходящий по дну Балтийского моря и соединяющий Россию с Германией.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The New York Times.

Несмотря на саботаж трубопровода в 2022 году и международную напряженность, Линч убежден, что Европа со временем снова заинтересуется дешевым российским газом.

В прошлом месяце Линч провел встречу с немецкими чиновниками в Берлине, предложив использовать газопровод для поставок топлива в ЕС под американским контролем. Своим планом он также делился с администрацией Дональда Трампа, которая, по его мнению, может рассматривать этот проект как способ усиливающегося влияния США в европейском энергетическом секторе.

Несмотря на скепсис немецкой стороны, инвестор считает, что Европа впоследствии согласится на возобновление работы трубопровода.

"Если они решат, что им нужен газ из России — а они решат — мы будем рядом", — заявил Линч.

Его идея основывается на том, что американская собственность на "Северном потоке-2" позволит западным странам контролировать поставки российского газа и минимизировать прямые связи с подсанкционными российскими компаниями.

Реакция Европы

Однако европейские политики решительно выступают против возвращения к сотрудничеству с Россией в энергетической сфере. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия сделает все возможное, чтобы "Северный поток-2" не был снова введен в эксплуатацию.

В Евросоюзе также обсуждается введение дополнительных санкций, которые сделали бы невозможными любые инвестиции в проект.

Линч, ранее проживавший в Москве, уже имел опыт соглашений с российскими активами. В 2022 году Минфин США разрешил ему приобрести швейцарский филиал Сбербанка. В 2000-х он оказался в центре критики за приобретение активов нефтяной компании, принадлежавшей Михаилу Ходорковскому, оппоненту Путина.

Попытки американского бизнесмена реализовать свой план демонстрируют, что геополитическая борьба за влияние на европейский энергетический рынок далека от завершения, а экономические интересы остаются сильным фактором даже в условиях войны и санкций.

Напомним, в 2023 году немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода "Северный поток-1". Страховой полис облегчит ремонт газопровода, после чего станет возможным возобновление поставок газа "Северным потоком". Кремлю несколько облегчить состояние своей экономики, которая сейчас находится под западными санкциями.