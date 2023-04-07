Почему возобновление страхования "Северного потока" это тревожный сигнал как для Европы, так и для Украины

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода "Северный поток-1" . Страховой полис облегчит ремонт газопровода, после чего станет возможным возобновление поставок газа "Северным потоком". Если это удастся, то это позволит российскому газовому монополисту компании "Газпром" отыграть свои утраченные позиции на европейском рынке, а также позволит Кремлю несколько облегчить состояние своей экономики, которая сейчас находится под западными санкциями.

До полномасштабного вторжения в Украину россияне контролировали 40% европейского рынка газа. Это позволяло им влиять и на европейскую политику. В отличие от западных демократий, где гарантируются свобода предпринимательства, а государство вмешивается в дела бизнеса только по крайней мере, в России все диктуют политические амбиции кремлевской верхушки.

После длительного шантажа со стороны России Европа успешно диверсифицировала поставки газа, по состоянию на начало апреля 2023 года цены на голубое топливо в ЕС составляют чуть выше 500 долларов за тысячу кубометров, что в два раза ниже средней цены российского трубопроводного газа в предвоенном 2021 году. Еврокомиссия готовит совместные закупки газа, после чего цены на голубое топливо в ЕС должны снизиться , а энергетический шантаж станет невозможным.

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" должны были усилить власти Кремля на европейском газовом рынке, увеличив зависимость европейских стран от российского голубого топлива. Однако газопроводы были разрушены в результате взрыва в конце сентября 2022 года.

После потери европейского рынка Кремль пытался переориентировать газовые потоки на Восток, прежде всего в Китай. Однако судя по всему переговоры по увеличению поставок газа на Китайский рынок не удались, поэтому сейчас россияне пытаются реанимировать свои позиции в ЕС.

Если России удастся возобновить прокачку газа Северным потоком-1, то этот газопровод станет плацдармом для новой энергетической экспенсии россиян. А со временем Кремль сможет вернуть рычаги влияния на европейскую политику, что может стать предпосылкой новой войны в Восточной Европе.

"Газпром" это не бизнес, а еще одно боевое подразделение Кремля

Первые обвинения в сторону "Газпрома" по его "нерыночному поведению" прозвучали в 2015 году . Речь тогда шла о том, что российский газовый монополист продает свой газ в страны Восточной Европы на 40% выше других стран. Тогда Кремль установил завышенные цены на голубое топливо для Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, решительно осудивших аннексию Крыма и поддержку Россией сепаратистов в Донбассе.

Но до этого Кремль неоднократно использовал газ как оружие против нелояльных к нему украинских властей. В 2004 и 2006 годах россияне перекрывали поставки газа в Европу, обвиняя в этом Украину. В 2016 году россияне сократили поставки газа в Европу на треть, чтобы прекратить реверсные поставки газа Украине. При этом сам "Газпром" потерял 6 млрд евро в виде упущенной выгоды, идущей вразрез с рыночными принципами, которыми руководствуются европейские страны.

В демократических странах коллективного Запада, которому так любят противопоставлять Россию кремлевские пропагандисты, на первом месте политической повестки стоит лояльность избирателей. И западные политики прежде всего пытаются обеспечить эту лояльность путем решения общественных проблем и повышения уровня жизни населения. В России же, где демократические выборы не проходили уже более 20 лет, политика государства служит реализации амбиций ее верхушки, а российские государственные компании являются одним из инструментов реализации такой политики.

Летом 2021 года "Газпром" с одной стороны уменьшал поставки газа в ЕС , а с другой, дочерние компании "Газпрома" перепродавали газовые фьючерсы друг другу таким образом, поднимая цену на голубое топливо. Из-за этого осенью 2021 года Европа столкнулась с энергетическим кризисом, а Россия получила сверхдоходы от продажи углеводородов. Также на "газовом пузыре" удалось неплохо заработать отдельным немецким и австрийским компаниям.

Энергетический кризис в ЕС был спровоцирован Кремлем не только для наживы, но и для того, чтобы удержать правительства европейских стран от вмешательства в будущую войну в Украине. Так что Кремль использовал газ как оружие против ЕС, чтобы удержать западных союзников от помощи Украины в войне.

"Северные потоки" не нужны Европе. Они нужны только Кремлю и его лоббистам

Несмотря на все попытки Кремля, Европейским лидерам удалось удержать экономику блока во время энергетического кризиса и диверсифицировать поставки газа , главным образом из-за развития инфраструктуры для сжиженного газа и наращивания поставок трубопроводного газа от других поставщиков. Таких как Норвегия , Азербайджан и страны Северной Африки. В целом даже на момент взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 доля россиян на европейском газовом рынке уже сократилась с 40% до 9% .

Кроме того, готовясь к отопительному сезону 2022/2023, Еврокомиссия разработала и внедрила план RePowerEU , позволивший ослабить зависимость от российских энергоносителей, а цены на голубое топливо прошлой зимой были существенно ниже, чем они были год назад.

В настоящее время ЕС продолжает курс диверсификации поставок голубого топлива и укрепления своей энергетической независимости. Одним из инструментов, предотвращающих давление отдельных поставщиков газа, должны стать совместные закупки голубого топлива членами ЕС . Первые торги по закупке 24 млрд куб. м газа должны пройти в середине апреля. Объем невелик, однако если данный механизм удастся отработать, Европа сформирует картель покупателей, что будет обеспечивать страны блока газом, что не позволит давление со стороны отдельных поставщиков газа на европейскую политику и на отдельных членов ЕС.

Вместе с этим для "Газпрома" 2023 год, скорее всего, станет провальным. Бывший газовый гегемон потерял свой основной рынок сбыта, а вернуть потоки на восток не получилось. Несмотря на громкие заявления Кремлевских пропагандистов, мощностей существующего газопровода "Сила Сибири" (38 млрд куб. м газа в год) недостаточно, чтобы компенсировать рынок ЕС. В 2021 году экспорт российского газа в Европу составил 185 млрд куб. м газа, а в 2022 году экспорт сократился на 45% до 100,9 млрд куб. м . Не имея сбыта, одна из крупнейших государственных компаний России будет вынуждена сокращать добычу и консервировать свои газовые месторождения.

При этом упадут поступления в российский бюджет. Дефицит российского бюджета уже к началу марта составил 34 млрд долларов из-за санкций и роста военных расходов. Наиболее болезненными для Кремлевского режима стали санкции, касающиеся нефти и нефтепродуктов, вступивших в действие соответственно в декабре 2022 и в феврале 2023 года. Эффект от этих санкций российский бюджет ощутит уже в этом году.

Для Украины же эффект от санкций против России будет максимально благоприятен, если Кремлю станет слишком дорого финансировать военную кампанию , из-за чего россияне согласятся на вывод войск, деоккупацию и репарации. В Кремле это судя по всему тоже понимают потому и ищут альтернативу, которая могла бы несколько компенсировать потери от санкций на нефть и нефтепродукты в том случае, если военный конфликт затянется и экономическое противостояние с западными демократиями затянется на долгие годы.

Одной из таких альтернатив является газ, на котором россияне в прошлом году неплохо заработали, и на поставки которого никаких санкций нет. Возобновив поставки по газопроводу "Северный поток-1" россияне смогут продавать в ЕС 55 млрд куб. м газа в год, что позволит им несколько компенсировать удар по бюджету от санкций. Конечно, восстановление газопровода "Северный поток-1" может потребовать много времени, однако и в Кремле могут делать ставку на затяжное "холодное противостояние" с "коллективным мероприятием".

В рамках этого противостояния в европейских странах активно работают кремлевские лоббисты, которыми являются, как проплаченные эксперты, так и неплохо заработавшая на энергетическом кризисе часть европейского бизнеса. Это лобби пытается активно продвигать выгодные Кремлю нарративы, в том числе и то, что санкции против России вредят ЕС, а передача оружия Украине только затягивает конфликт. Однако правда заключается в том, что накануне полномасштабного вторжения в Украину Россия начала необъявленную экономическую войну с Европой, снижая поставки газа и спровоцировав в ЕС энергетический кризис. Кремль видит, что проиграл эту войну, поскольку цены на газ в Европе падают, а энергетический кризис подходит к завершению.

Газ рассматривается как переходное топливо для тепловой генерации в рамках отказа от угля и перехода на возобновляемые источники энергии, поэтому спрос на голубое топливо в последующие десятилетия, скорее всего, будет достаточно высоким. Таким образом, в случае возобновления поставок газа Северным потоком-1 россияне могут получить плацдарм для новой энергетической экспансии в страны западной Европы, что может усилить их позиции при переговорах с правительствами этих стран. "Северные потоки" были альтернативой газопроводам, которые проходили через страны восточной Европы к которым в России были территориальные претензии и которые россияне видели своей "вотчиной". Поэтому, построив газопроводы в обход этих стран, россияне пытались обезопасить свои поставки газа в случае вооруженных конфликтов со странами восточной Европы.

Конечно, в ЕС сейчас пытаются отказаться от российского газа вовсе и делают ставку на LNG-терминалы. Но россияне рассчитывают на то, что поставки газа по трубопроводам дешевле, чем поставки сжиженного газа и хотят вернуть себе позиции главного поставщика газа. В таком случае россияне снова получат экономический и политический ресурс для поддержки своих имперских амбиций и финансирования кровавых конфликтов в Европе.

Такие попытки реванша россиян на газовом рынке Европы вызов для украинской дипломатии. Украина и ее западные союзники ни в коем случае не должны допустить экономического усиления агрессора, потому что каждый доллар или евро, который россияне получают от продажи своих углеводородов, может стать пулей убьющей наших защитников или ракетой, которая улетит на наши мирные города. Поэтому хотелось бы верить, что наши дипломаты и правительство пристально следят за развитием ситуации и готовят противодействие.