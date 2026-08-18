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Германия передала Украине 58 тонн энергетического оборудования: в какие регионы получили помощь
Из хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины было передано более 58 тонн немецкого оборудования для предприятий критической инфраструктуры Львовской, Днепропетровской, Закарпатской и Кировоградской областей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Полученное оборудование будет использоваться для проведения ремонтных и восстановительных работ, а также для обеспечения надежного электроснабжения в регионах.
Состав помощи и партнеры
В список переданного имущества вошли следующие позиции:
- электротехническое и энергетическое оборудование;
- системы накопления энергии;
- солнечные панели;
- инверторы;
- другое оборудование для нужд энергетической инфраструктуры.
Техническую поддержку украинскому энергосектору оказали немецкие компании Amprion GmbH; LEW Verteilnetz GmbH; Tyczka Energy GmbH; X2 GmbH.
Ранее сообщалось, что пять украинских областей получили новое оборудование для электросетей общей стоимостью более 1,8 млн. евро. Его закупили за средства ЕС, Великобритании, Германии и Дании для восстановления и поддержки работы энергетической инфраструктуры.