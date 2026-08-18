Германия передала Украине 58 тонн энергетического оборудования: в какие регионы получили помощь

Из хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины было передано более 58 тонн немецкого оборудования для предприятий критической инфраструктуры Львовской, Днепропетровской, Закарпатской и Кировоградской областей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полученное оборудование будет использоваться для проведения ремонтных и восстановительных работ, а также для обеспечения надежного электроснабжения в регионах.

Состав помощи и партнеры

В список переданного имущества вошли следующие позиции:

электротехническое и энергетическое оборудование;

системы накопления энергии;

солнечные панели;

инверторы;

другое оборудование для нужд энергетической инфраструктуры.

Техническую поддержку украинскому энергосектору оказали немецкие компании Amprion GmbH; LEW Verteilnetz GmbH; Tyczka Energy GmbH; X2 GmbH.

Ранее сообщалось, что пять украинских областей получили новое оборудование для электросетей общей стоимостью более 1,8 млн. евро. Его закупили за средства ЕС, Великобритании, Германии и Дании для восстановления и поддержки работы энергетической инфраструктуры.