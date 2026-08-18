Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,69

--0,01

EUR

51,81

+0,10

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,00

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Германия передала Украине 58 тонн энергетического оборудования: в какие регионы получили помощь

генератор
58 тонн энергетического оборудования от Германии поступило в Украину/Фото архивное: КГГА

Из хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины было передано более 58 тонн немецкого оборудования для предприятий критической инфраструктуры Львовской, Днепропетровской, Закарпатской и Кировоградской областей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полученное оборудование будет использоваться для проведения ремонтных и восстановительных работ, а также для обеспечения надежного электроснабжения в регионах.

Состав помощи и партнеры

В список переданного имущества вошли следующие позиции:

  • электротехническое и энергетическое оборудование;
  • системы накопления энергии;
  • солнечные панели;
  • инверторы;
  • другое оборудование для нужд энергетической инфраструктуры.

Техническую поддержку украинскому энергосектору оказали немецкие компании Amprion GmbH; LEW Verteilnetz GmbH; Tyczka Energy GmbH; X2 GmbH.

Ранее сообщалось, что пять украинских областей получили новое оборудование для электросетей общей стоимостью более 1,8 млн. евро. Его закупили за средства ЕС, Великобритании, Германии и Дании для восстановления и поддержки работы энергетической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности