Німеччина передала Україні 58 тонн енергетичного обладнання: в які регіони отримали допомогу

Із хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики України передали понад 58 тонн німецького обладнання для підприємств критичної інфраструктури Львівської, Дніпропетровської, Закарпатської та Кіровоградської областей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Отримане устаткування використовуватиметься для проведення ремонтних і відновлювальних робіт, а також для забезпечення надійного електропостачання в регіонах.

Склад допомоги та партнери

До переліку переданого майна увійшли такі позиції:

електротехнічне та енергетичне обладнання;

системи накопичення енергії;

сонячні панелі;

інвертори;

інше устаткування для потреб енергетичної інфраструктури.

Технічну підтримку українському енергосектору надали німецькі компанії Amprion GmbH; LEW Verteilnetz GmbH; Tyczka Energy GmbH; X2 GmbH.

Раніше повідомлялося, що п’ять українських областей отримали нове обладнання для електромерж загальною вартістю понад 1,8 млн євро. Його закупили за кошти ЄС, Великої Британії, Німеччини та Данії для відновлення і підтримки роботи енергетичної інфраструктури.