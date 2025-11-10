Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Наличный курс:

USD

42,08

41,97

EUR

48,86

48,68

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Германия планирует приобрести 20 боевых вертолетов Airbus для усиления армии

Airbus H145M
Бундесвер планирует приобрести 20 военных вертолетов Airbus / Depositphotos

Парламент Германии намерен одобрить новую партию закупок оборонного оборудования на сумму более 3 миллиардов евро (3,47 миллиарда долларов) в рамках масштабной кампании по модернизации вооруженных сил страны, включая 20 легких боевых вертолетов от Airbus.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость контракта с Airbus составляет около 1 миллиарда евро.

На закрытом заседании законодатели также должны одобрить закупку 100 тысяч приборов ночного видения (от Hensoldt AG и Theon International) стоимостью около 1 миллиарда евро.

Кроме того, Министерство обороны Германии пригласило одобрение на приобретение дополнительных зенитных управляемых ракет IRIS-T SLM производства Diehl, оцененных в 1,2 миллиарда евро.

После агрессии России в Украине Германия начала масштабное наращивание военной мощи, направляя сотни миллиардов евро на усиление обороноспособности страны.

Отмечается, что в октябре Бундестаг уже одобрил 18 оборонных соглашений на сумму более 14 миллиардов евро, и ожидается, что до конца этого года будут согласованы еще десятки крупных закупок.

Ранее сообщалось, что Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе, стремясь усилить оборону от России. Заказы на 900 млн евро получат Rheinmetall и два молодых оборонительных стартапа Helsing и Stark.

Автор:
Татьяна Бессараб