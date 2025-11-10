Германия планирует приобрести 20 боевых вертолетов Airbus для усиления армии

Парламент Германии намерен одобрить новую партию закупок оборонного оборудования на сумму более 3 миллиардов евро (3,47 миллиарда долларов) в рамках масштабной кампании по модернизации вооруженных сил страны, включая 20 легких боевых вертолетов от Airbus.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость контракта с Airbus составляет около 1 миллиарда евро.

На закрытом заседании законодатели также должны одобрить закупку 100 тысяч приборов ночного видения (от Hensoldt AG и Theon International) стоимостью около 1 миллиарда евро.

Кроме того, Министерство обороны Германии пригласило одобрение на приобретение дополнительных зенитных управляемых ракет IRIS-T SLM производства Diehl, оцененных в 1,2 миллиарда евро.

После агрессии России в Украине Германия начала масштабное наращивание военной мощи, направляя сотни миллиардов евро на усиление обороноспособности страны.

Отмечается, что в октябре Бундестаг уже одобрил 18 оборонных соглашений на сумму более 14 миллиардов евро, и ожидается, что до конца этого года будут согласованы еще десятки крупных закупок.

Ранее сообщалось, что Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе, стремясь усилить оборону от России. Заказы на 900 млн евро получат Rheinmetall и два молодых оборонительных стартапа Helsing и Stark.