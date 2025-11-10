Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Готівковий курс:

USD

42,08

41,97

EUR

48,86

48,68

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Німеччина планує придбати 20 бойових гелікоптерів Airbus для посилення армії

Airbus H145M
Бундесвер планує придбати 20 військових гелікоптерів Airbus / Depositphotos

Парламент Німеччини має намір схвалити нову партію закупівель оборонного обладнання на суму понад 3 мільярди євро (3,47 мільярда доларів) у рамках масштабної кампанії з модернізації збройних сил країни, включаючи 20 легких бойових гелікоптерів від Airbus.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.  

Вартість контракту з Airbus становить приблизно 1 мільярд євро.

На закритому засіданні в середу законодавці також мають схвалити закупівлю 100 тисяч приладів нічного бачення (від Hensoldt AG та Theon International) вартістю близько 1 мільярда євро.

Окрім того, Міністерство оборони Німеччини запросило схвалення на придбання додаткових зенітних керованих ракет IRIS-T SLM виробництва Diehl, оцінених у 1,2 мільярда євро.  

Після агресії Росії в Україні, Німеччина розпочала масштабне нарощування військової потужності, спрямовуючи сотні мільярдів євро на посилення обороноздатності країни.

Зазначається, що у жовтні Бундестаг вже схвалив 18 оборонних угод на суму понад 14 мільярдів євро, і очікується, що до кінця цього року буде узгоджено ще десятки великих закупівель.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує укласти контракт на постачання безпілотників-камікадзе, прагнучи посилити оборону від Росії. Замовлення на 900 млн євро отримають Rheinmetall та два молоді оборонні стартапи Helsing та Stark.

Автор:
Тетяна Бесараб