Німеччина планує придбати 20 бойових гелікоптерів Airbus для посилення армії

Парламент Німеччини має намір схвалити нову партію закупівель оборонного обладнання на суму понад 3 мільярди євро (3,47 мільярда доларів) у рамках масштабної кампанії з модернізації збройних сил країни, включаючи 20 легких бойових гелікоптерів від Airbus.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Вартість контракту з Airbus становить приблизно 1 мільярд євро.

На закритому засіданні в середу законодавці також мають схвалити закупівлю 100 тисяч приладів нічного бачення (від Hensoldt AG та Theon International) вартістю близько 1 мільярда євро.

Окрім того, Міністерство оборони Німеччини запросило схвалення на придбання додаткових зенітних керованих ракет IRIS-T SLM виробництва Diehl, оцінених у 1,2 мільярда євро.

Після агресії Росії в Україні, Німеччина розпочала масштабне нарощування військової потужності, спрямовуючи сотні мільярдів євро на посилення обороноздатності країни.

Зазначається, що у жовтні Бундестаг вже схвалив 18 оборонних угод на суму понад 14 мільярдів євро, і очікується, що до кінця цього року буде узгоджено ще десятки великих закупівель.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує укласти контракт на постачання безпілотників-камікадзе, прагнучи посилити оборону від Росії. Замовлення на 900 млн євро отримають Rheinmetall та два молоді оборонні стартапи Helsing та Stark.