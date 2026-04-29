Германия планирует выделить Украине 11,6 млрд евро в 2027 году в рамках оборонного бюджета

Правительство Германии утвердило ключевые параметры бюджета на 2027 год, в котором отдельно предусмотрено финансирование поддержки Украины. Согласно правительственному плану, в 2027 году Берлин планирует выделить 11,6 млрд евро на помощь Украине, а в период 2028-2030 годов — по 8,5 млрд евро ежегодно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Финансирование Украины заложено в более широкий контекст резкого роста оборонных расходов Германии. Общие расходы на оборону в 2027 году, включая специальные фонды и помощь Украине, должны составить 144,9 млрд евро, что соответствует примерно 3,1% ВВП страны.

Канцлер Фридрих Мерц связал рост оборонных расходов с ухудшением глобальной ситуации безопасности, в частности событиями на Ближнем Востоке. По его словам, инвестиции в обороноспособность становятся ключевым приоритетом государственной политики.

Министр финансов Ларс Клингбайл отметил, что финансовые параметры могут корректироваться в зависимости от потребностей Украины и решений Европейского Союза по дополнительному финансированию. В частности, он упомянул об обсуждаемом на уровне ЕС ссуде для Украины объемом около 90 млрд евро.

В целом, проект бюджета Германии на 2027 год предусматривает 543,3 млрд евро расходов и существенное увеличение государственных инвестиций. Значительная часть направляется на модернизацию инфраструктуры, цифровизацию и развитие медицинской системы.

Отдельный акцент сделан на том, что часть дополнительных заимствований после 2027 связана со специальными фондами, созданными после начала полномасштабной войны России против Украины, в частности для обороны и инфраструктурных инвестиций.

Германия закладывает долгосрочное финансирование Украины в рамках нового бюджетного цикла, совмещая его с ростом оборонных расходов. Это сигнал о сохранении стабильной поддержки Киева на среднесрочную перспективу.

Добавим, в этом году немецкие города-побратимы Лейпциг и Гамбург передали Киеву 72 генератора разной мощности. Сегодня в столицу поступила финальная часть партии, которая поможет поддержать работу объектов критической инфраструктуры во время энергетического кризиса.