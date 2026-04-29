Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Германия планирует выделить Украине 11,6 млрд евро в 2027 году в рамках оборонного бюджета

Германия планирует выделить Украине 11,6 млрд евро / Depositphotos

Правительство Германии утвердило ключевые параметры бюджета на 2027 год, в котором отдельно предусмотрено финансирование поддержки Украины. Согласно правительственному плану, в 2027 году Берлин планирует выделить 11,6 млрд евро на помощь Украине, а в период 2028-2030 годов — по 8,5 млрд евро ежегодно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Финансирование Украины заложено в более широкий контекст резкого роста оборонных расходов Германии. Общие расходы на оборону в 2027 году, включая специальные фонды и помощь Украине, должны составить 144,9 млрд евро, что соответствует примерно 3,1% ВВП страны.

Канцлер Фридрих Мерц связал рост оборонных расходов с ухудшением глобальной ситуации безопасности, в частности событиями на Ближнем Востоке. По его словам, инвестиции в обороноспособность становятся ключевым приоритетом государственной политики.

Министр финансов Ларс Клингбайл отметил, что финансовые параметры могут корректироваться в зависимости от потребностей Украины и решений Европейского Союза по дополнительному финансированию. В частности, он упомянул об обсуждаемом на уровне ЕС ссуде для Украины объемом около 90 млрд евро.

В целом, проект бюджета Германии на 2027 год предусматривает 543,3 млрд евро расходов и существенное увеличение государственных инвестиций. Значительная часть направляется на модернизацию инфраструктуры, цифровизацию и развитие медицинской системы.

Отдельный акцент сделан на том, что часть дополнительных заимствований после 2027 связана со специальными фондами, созданными после начала полномасштабной войны России против Украины, в частности для обороны и инфраструктурных инвестиций.

Германия закладывает долгосрочное финансирование Украины в рамках нового бюджетного цикла, совмещая его с ростом оборонных расходов. Это сигнал о сохранении стабильной поддержки Киева на среднесрочную перспективу.

Добавим, в этом году немецкие города-побратимы Лейпциг и Гамбург передали Киеву 72 генератора разной мощности. Сегодня в столицу поступила финальная часть партии, которая поможет поддержать работу объектов критической инфраструктуры во время энергетического кризиса.

Автор:
Татьяна Гойденко