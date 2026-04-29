Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Німеччина планує виділити Україні 11,6 млрд євро у 2027 році в межах оборонного бюджету

Уряд Німеччини затвердив ключові параметри бюджету на 2027 рік, у якому окремо передбачено фінансування підтримки України. Згідно з урядовим планом, у 2027 році Берлін планує виділити 11,6 млрд євро на допомогу Україні, а в період 2028–2030 років — по 8,5 млрд євро щорічно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Фінансування України закладене в ширший контекст різкого зростання оборонних витрат Німеччини. Загальні витрати на оборону у 2027 році, включно зі спеціальними фондами та допомогою Україні, мають сягнути 144,9 млрд євро, що відповідає приблизно 3,1% ВВП країни.

Канцлер Фрідріх Мерц пов’язав зростання оборонних видатків із погіршенням глобальної безпекової ситуації, зокрема подіями на Близькому Сході. За його словами, інвестиції в обороноздатність стають ключовим пріоритетом державної політики.

Міністр фінансів Ларс Клінгбайл зазначив, що фінансові параметри можуть коригуватися залежно від потреб України та рішень Європейського Союзу щодо додаткового фінансування. Зокрема, він згадав про обговорювану на рівні ЄС позику для України обсягом близько 90 млрд євро.

Загалом проєкт бюджету Німеччини на 2027 рік передбачає 543,3 млрд євро витрат і суттєве збільшення державних інвестицій. Значна частина коштів спрямовується на модернізацію інфраструктури, цифровізацію та розвиток медичної системи.

Окремий акцент зроблено на тому, що частина додаткових запозичень після 2027 року пов’язана зі спеціальними фондами, створеними після початку повномасштабної війни Росії проти України, зокрема для оборони та інфраструктурних інвестицій.

Німеччина закладає довгострокове фінансування України в межах нового бюджетного циклу, поєднуючи його зі зростанням оборонних витрат. Це сигнал про збереження стабільної підтримки Києва на середньострокову перспективу.

Додамо, цього року німецькі міста-побратими Лейпциг та Гамбург передали Києву 72 генератори різної потужності. Сьогодні до столиці надійшла фінальна частина цієї партії, яка допоможе підтримати роботу об’єктів критичної інфраструктури під час енергетичної кризи.

Автор:
Тетяна Гойденко