Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Наличный курс:

USD

44,20

44,05

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Германия упростила экспорт оружия для Украины и стран Персидского залива

Германия изменяет правила экспорта вооружений / Depositphotos

Федеральное правительство Германии приняло решение о временном облегчении условий снабжения отдельных видов вооружений. Новые правила касаются Украины и ряда стран Персидского залива, нуждающихся в срочном усилении обороноспособности.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе федерального Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Документ предусматривает упрощенную процедуру поставки военной продукции без необходимости предварительного согласования каждой отдельной заявки с федеральным ведомством по экономике и экспортному контролю.

Разрешение охватывает поставки вооружений для противовоздушной и морской обороны, включая средства противодействия морским минам.

Глава профильного ведомства Катарина Райхе подчеркнула, что адаптация процедур экспортного контроля является ответом на актуальные вызовы безопасности, в частности неизбирательные атаки Ирана и продолжающуюся потребность Украины в защите неба.

Упрощенный механизм включает Украину, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман. Несмотря на упрощение процедуры, правительство сохраняет инструменты контроля за обращением оружия.

Экспортеры обязаны пройти официальную регистрацию в течение 30 дней после первой отгрузки товара. Кроме того, компании должны представлять ежемесячные отчеты о фактических объемах экспорта.

Новый регламент временный и будет действовать до 15 сентября 2026 года.

Ранее, по результатам заседания в формате "Рамштайн", Украина получила от Германии партию ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эти перехватчики предназначены для борьбы с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами типа "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Автор:
Татьяна Бессараб