Германия упростила экспорт оружия для Украины и стран Персидского залива

Федеральное правительство Германии приняло решение о временном облегчении условий снабжения отдельных видов вооружений. Новые правила касаются Украины и ряда стран Персидского залива, нуждающихся в срочном усилении обороноспособности.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе федерального Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Внедренное общее разрешение на экспорт под названием AGG 48 предусматривает отход от необходимости предварительного согласования каждой отдельной заявки с федеральным ведомством.

Документ предусматривает упрощенную процедуру поставки военной продукции без необходимости предварительного согласования каждой отдельной заявки с федеральным ведомством по экономике и экспортному контролю.

Разрешение охватывает поставки вооружений для противовоздушной и морской обороны, включая средства противодействия морским минам.

Глава профильного ведомства Катарина Райхе подчеркнула, что адаптация процедур экспортного контроля является ответом на актуальные вызовы безопасности, в частности неизбирательные атаки Ирана и продолжающуюся потребность Украины в защите неба.

Упрощенный механизм включает Украину, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман. Несмотря на упрощение процедуры, правительство сохраняет инструменты контроля за обращением оружия.

Экспортеры обязаны пройти официальную регистрацию в течение 30 дней после первой отгрузки товара. Кроме того, компании должны представлять ежемесячные отчеты о фактических объемах экспорта.

Новый регламент временный и будет действовать до 15 сентября 2026 года.

Ранее, по результатам заседания в формате "Рамштайн", Украина получила от Германии партию ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эти перехватчики предназначены для борьбы с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами типа "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".