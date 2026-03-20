Німеччина спростила експорт зброї для України та країн Перської затоки

Федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення про тимчасове полегшення умов постачання окремих видів озброєнь. Нові правила стосуються України та низки країн Перської затоки, що потребують термінового посилення обороноздатності.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі федерального Міністерства економіки та енергетики ФРН.

Запроваджений загальний дозвіл на експорт під назвою AGG 48 передбачає відхід від необхідності попереднього погодження кожної окремої заявки з федеральним відомством.

Документ передбачає спрощену процедуру постачання військової продукції без необхідності попереднього погодження кожної окремої заявки з федеральним відомством з економіки та експортного контролю.

Дозвіл охоплює постачання озброєнь для протиповітряної та морської оборони, включно із засобами протидії морським мінам.

Очільниця профільного відомства Катаріна Райхе підкреслила, що адаптація процедур експортного контролю є відповіддю на актуальні безпекові виклики, зокрема невибіркові атаки Ірану та триваючу потребу України у захисті неба.

Спрощений механізм охоплює Україну, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн та Оман. Попри спрощення процедури, уряд зберігає інструменти контролю над обігом зброї.

Експортери зобов'язані пройти офіційну реєстрацію протягом 30 днів після першого відвантаження товару. Крім того, компанії мають подавати щомісячні звіти про фактичні обсяги експорту.

Новий регламент є тимчасовим і діятиме до 15 вересня 2026 року.

Раніше, за результатами засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала від Німеччини партію ракет PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Ці перехоплювачі призначені для боротьби з балістичними та гіперзвуковими ракетами типу "іскандер", "кинджал" і "циркон".