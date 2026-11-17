Германия выделит 300 млн долларов на очередной пакет военной помощи Украине в рамках инициативы PURL, предусматривающей закупку американского вооружения. Приоритетом финансирования станет усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По словам министра, Германия вместе с Норвегией присоединяется к новому пакету закупок вооружения в США. Речь идет о пятом пакете PURL с участием Берлина, на который немецкая сторона направит 300 млн долл.

Основную часть помощи планируется использовать для закупки управляемых ракет PAC-2 и PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти боеприпасы необходимы Украине для отражения российских воздушных атак, в частности, баллистических ракет.

Какое еще вооружение получит Украина от Германии

Берлин также продолжит поставлять Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и ракеты.

Кроме того, Германия работает над интеграцией ракет IRIS-T в норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS. Это должно расширить возможности использования имеющихся средств ПВО.

В список запланированной помощи также войдут:

новые радиолокационные станции для контроля воздушного пространства;

боеприпасы для украинских истребителей F-16;

вооружение для беспилотников.

Писториус подчеркнул, что Украина нуждается в срочном усилении противовоздушной обороны из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в преддверии зимнего периода.

Напомним, государственный департамент США одобрил возможные продажи Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $2,1 млрд. Закупку будут полностью финансировать Украина и международные партнеры, без привлечения средств США.