Гетманцев: Бизнес не будет платить штрафы, если из-за отключения света не успевает подать отчетность

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев обратился в Минфин и ГНС / Delo.ua

Еще с началом полномасштабного вторжения в Налоговый кодекс внесли нормы, освобождающие предпринимателей от штрафов за несвоевременную подачу налоговой отчетности, регистрацию налоговых накладных и т.п. из-за отсутствия энергоснабжения.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Он подчеркнул, что "достаточным и необходимым доказательством" является официальное уведомление об отключении на официальных каналах энергогенерирующих компаний.

"Прошу Минфин и ГНС срочно откорректировать, убежден, не умышленные, перекосы в правоприменении, когда вы требуете от плательщиков для подтверждения форс-мажора собрать все бумажки мира", – добавил Гетманцев.

Также он опубликовал обращение к министру финансов Сергею Марченко, указав соответствующие пункты и подпункты Налогового кодекса, предусматривающие освобождение от ответственности "в случае отсутствия у налогоплательщика возможности своевременно выполнить свой налоговый долг" .

В январе в Украине ситуация с электроснабжением существенно ухудшилась из-за массированных обстрелов РФ и сезонного роста потребления. Бизнес сталкивается с перебоями в работе оборудования, логистики и сервиса. Наиболее уязвимыми оказались малые и средние компании в сфере торговли, услуг и производства, для которых даже короткие остановки означают прямые финансовые потери.

Бизнес активно использует генераторы, аккумуляторные системы, Starlink и другие резервные решения, а также оптимизируют график работы. Из-за этого затраты на энергонезависимость значительно выросли.

Майя Калына