Гетманцев: Бізнес не сплачуватиме штрафи, якщо через відключення світла не встигає подати звітність

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев звернувся до Мінфіну та ДПС / Delo.ua

Ще з початком повномасштабного вторгнення до Податкового кодексу внесли норми, які звільняють підприємців від штрафів за несвоєчасну подачу податкової звітності, реєстрації податкових накладних тощо через відсутність енергопостачання. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на допис голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Він наголосив, що "достатнім і необхідним доказом" є офіційне повідомлення про відключення на офіційних каналах енергогенеруючих компаній.

"Прошу Мінфін та ДПС терміново відкоригувати, переконаний, не умисні, перекоси у правозастосуванні, коли ви вимагаєте від платників для підтвердження форс-мажору зібрати всі папірці світу", – додав Гетманцев.

Також він опублікував звернення до міністра фінансів Сергія Марченка, зазначивши відповідні пункти та підпункти Податкового кодексу, які передбачають звільнення від відповідальності "у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок".

У січні в Україні ситуація з електропостачанням суттєво погіршилася через масовані обстріли РФ та сезонне зростання споживання. Бізнес стикається з перебоями в роботі обладнання, логістики та сервісів. Найуразливішими виявилися малі й середні компанії у сфері торгівлі, послуг і виробництва, для яких навіть короткі зупинки означають прямі фінансові втрати.

Бізнес активно використовує генератори, акумуляторні системи, Starlink та інші резервні рішення, а також оптимізують графіки роботи. Через це витрати на енергонезалежність значно зросли.

Автор:
Майя Калина